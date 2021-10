Un nouveau spectacle solo pour Virginie Fortin

Après le succès de son premier one-woman-show Du bruit dans le cosmos, l’humoriste Virginie Fortin a annoncé que son prochain spectacle sera nommé Mes sentiments.

Le titre suggère qu’il s’agira d’un spectacle plus personnel. Au croisement du stand-up et de la réflexion existentielle, Mes sentiments est décrit comme «un voyage à travers le temps, la vie, et les feelings qui viennent avec».

«Le tout aurait pu s’intituler: C’est bizarre d’être quelqu’un de toute façon, mais j’en ai assez des longs titres qui donnent l’impression que le spectacle est plus intéressant qu’il ne l’est. Et l’humour, c’est fait pour parler de soi tout en donnant l’impression qu’on parle aussi des autres», indique l’humoriste dans un communiqué.

Mes sentiments, ce sont vos sentiments, des sentiments, les sentiments, nos sentiments. Mais c’est surtout les miens, parce que tout ceci, c’est à propos de moi. Virginie Fortin

Le spectacle Mes sentiments est produit par Juste pour rire. Il sera présenté à Montréal les 8, 9 et 10 mars prochains. Il sera ensuite présenté en tournée partout au Québec.

On peut présentement voir Virginie Fortin à Club Soly et à Punch Club, sur Noovo.