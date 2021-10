Igloofest fait son retour en 2022

Photo: By Rabz/Collaboration spéciale

Igloofest donne rendez-vous aux amateurs de musique électronique, comme à l’accoutumée, à la belle étoile dans le Vieux-Port de Montréal. Après une année sans contact, les retrouvailles se feront ainsi du 13 janvier au 5 février 2022 pour célébrer la quinzième édition de l’événement.

Les festivaliers d’Igloofest pourront en effet assister à l’événement pendant quatre fins de semaine, chaque jeudi, vendredi et samedi.

Même si la programmation n’a pas encore été dévoilée, on sait d’ores et déjà que deux soirées hip-hop auront lieu les 20 et 27 janvier.

Les billets «à l’aveugle» sont en vente dès à présent.