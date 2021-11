Déjà 11 Félix pour Klô Pelgag à l’ADISQ

L’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag a déjà remporté 11 Félix avant même le grand gala télévisé de l’ADISQ, qui sera animé ce dimanche soir par Louis-José Houde.

Lors du Gala de l’industrie et du Premier gala de l’ADISQ, qui ont respectivement eu lieu lundi et mercredi, l’artiste nommée à 16 reprises a récolté un total de 11 trophées pour son troisième album, Notre-Dame-des-Sept Douleurs.

Mercredi soir, lors du Premier gala de l’ADISQ animé par Pierre Lapointe, la chanteuse a notamment reçu les prix Album de l’année – Alternatif, Choix de la critique et Vidéo de l’année pour la chanson Mélamine.

Lundi, elle et son équipe ont été récompensées pour la pochette, la réalisation et les arrangements de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en plus de remporter d’autres Félix pour Vivre: Le Spectacle spectral.

Charlotte Cardin et Roxane Bruneau

Parmi les autres lauréats des premiers galas de l’ADISQ se trouve Charlotte Cardin, dont l’album Phoenix a récolté le prix de l’Album de l’année – Anglophone ainsi que celui du Spectacle en ligne de l’année. La chanteuse est également l’artiste ayant le plus rayonné hors du Québec.

Roxane Bruneau s’est quant à elle démarquée en remportant les Félix de l’Album pop de l’année et du Succès populaire pour son album Acrophobie.

Vincent Vallières, Les Cowboys Fringants, CRi et Marie Davidson &L’Œil nu ont par ailleurs respectivement été récompensés dans les catégories folk, rock, musique électronique et autres langues.

Le Gala de l’ADISQ sera présenté ce dimanche soir à 20h en direct de la salle Wilfrid-Pelletier sur ICI Radio-Canada Télé. Plusieurs artistes y seront en prestation, dont Klô Pelgag, Charlotte Cardin et FouKi.