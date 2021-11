Le MAC annonce son ouverture imminente à Place Ville Marie

À partir du 1er décembre, le Musée d’art contemporain (MAC) de Montréal recevra les visiteurs dans ses nouveaux espaces. Ce déménagement de la Place des Arts à Place Ville Marie permettra en effet la tenue de rénovations.

L’exposition Contagion de la terreur de Forensic Architecture avec Laura Poitras sera ainsi la première à être présentée dans les locaux temporaires du MAC. La cinéaste et journaliste américaine y explore la violence numérique des cyber-armes grâce à l’état de confinement mondial.

Rappelons que son film Citizenfour a reçu l’Oscar du meilleur documentaire. Le prix Pulitzer du service public lui a également été remis pour son reportage sur la surveillance massive exercée par la National Security Agency des États-Unis et sur Edward Snowden.

Un MAC accessible

D’une superficie de 11 000 pieds carrés, le MAC de Place Ville Marie sera accessible depuis les stations de métro McGill et Bonaventure. Le tarif unique est fixé à 10 $, mais le musée offrira la gratuité aux jeunes de moins de 17 ans et aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur.

Il sera aussi possible de se rendre gratuitement dans la salle de projection. Entre deux expositions, le MAC y présentera une programmation de vidéos issues de sa collection. Les groupes scolaires seront, eux aussi, accueillis sans frais, mais sur réservation dès 2022.