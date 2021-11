Cinq ans après la mort de Leonard Cohen, un clip pour son titre «Puppets»

Le réalisateur Daniel Askill signe les images de Puppets, issu de l’album posthume de Leonard Cohen Thanks for the Dance. Le musicien et poète montréalais est en effet décédé il y a cinq ans à Los Angeles, le 7 novembre 2016.

«Ce fut un grand cadeau d’avoir eu l’occasion de créer ces réactions visuelles à la musique de Leonard Cohen. Cohen a une incroyable capacité à créer un pont entre le sublime et le banal, le métaphysique et le politique. Dans Puppets, il le fait tout en abordant des thèmes sombres avec une perspicacité poétique », s’est notamment réjoui Daniel Askill dans un communiqué.

Pour la vidéo, celui-ci a longuement dialogué avec le fils de Leonard Cohen, Adam. «Il s’agit en quelque sorte d’un contrepoint plus sombre au premier film que nous avons réalisé pour Happens to the Heart. Tourné sur place à New York, ce film suit le voyage symbolique d’une figure unique à travers les ténèbres vers la transcendance.»

«À bien des égards, il renvoie visuellement à l’idée que Leonard évoque souvent magnifiquement de différentes manières, à savoir que l’obscurité et la lumière de notre expérience sont profondément enchevêtrées et que, peut-être, à un niveau fondamental, elles sont en fait une seule et même chose», précise-t-il ensuite.

Puppets a ainsi été tourné en noir et blanc et reprend le visuel de l’artiste Bobbi Salvör Menuez.