Alexis Vaillancourt, pas que le fils «de»

L’artiste multidisciplinaire Alexis Vaillancourt est un touche-à-tout. La sculpture, la peinture, l’ébénisterie et l’installation sont quelques-unes des techniques qu’utilise le résident de Rosemont. Si son patronyme sonne familier, c’est qu’il est le fils de l’illustre Armand Vaillancourt. Alexis désire cependant se faire un nom à lui seul et ne pas seulement bénéficier de la réputation de son père. Le père et le fils présentent toutefois une exposition conjointe hors de l’ordinaire.

Une exposition père-fils

Armand et Alexis Vaillancourt présentent actuellement l’exposition Deux cœurs Deux têtes – entre rêve et réalité au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny. Armand présentera de son côté une série d’œuvres ayant été très peu exposées dans le passé. Alexis, lui, exposera des sculptures gigantesques composées de matériaux non conventionnels comme le béton, des surfaces réfléchissantes et des matières recyclées telles que le plastique.

La planification de Deux cœurs Deux têtes – entre rêve et réalité n’a toutefois pas été de tout repos. Armand est tombé malade au cours de l’été et a dû être hospitalisé pendant près de deux mois. Il n’a donc pu participer à la mise en œuvre de l’exposition autant qu’il ne l’aurait souhaité ni produire d’œuvre spécifiquement pour celle-ci. La sélection des œuvres ainsi que la scénographie de l’exposition ont donc surtout été assurées par Alexis et sa mère.

«Ce qui était un grand défi, c’était de faire une sélection parmi les œuvres d’Armand, parce qu’il compte sur un éventail extrêmement grand, explique Alexis. On a choisi, pour créer le pont avec moi, des œuvres plus actuelles, datant des dernières années. Il y a beaucoup d’œuvres monumentales, d’installations, de grands formats. Ça crée un parcours assez immersif.»

Pour rendre hommage à l’œuvre de son père, Alexis a tout de même choisi de réaliser une sculpture toute droite inspirée de celle-ci. Il a ainsi reproduit une montagne de matériaux blancs, un clin d’œil aux amas de styrofoam, une matière qu’on peut retrouver en abondance dans les ateliers d’Armand, et qui est souvent utilisée par celui-ci.

Faire sa place

Bien que l’héritage de son père soit indéniable, Alexis Vaillancourt ne tient pas à le manifester à tout prix. «Je ne crie pas sur tous les toits que je suis “le fils de”, même si je crois qu’avec l’exposition, c’est évident pour tout le monde, explique-t-il. Je pense que tant que je reste intègre dans ce que je fais et que je n’essaie pas de copier ce que mon père fait, ça va. C’est sûr qu’il y a des ressemblances, comme j’ai grandi avec lui et dans ses ateliers, on peut faire des connexions. Mais je vis assez bien avec ça et je ne me mets pas de pression.»

Alexis baigne en effet dans l’art depuis qu’il est tout jeune. Au cours de son enfance, il a souvent visité des expositions de son père et avait toujours un crayon à la main. «Ça a commencé naturellement. J’ai toujours aimé dessiner, toute mon enfance et au cours de mon adolescence, je dessinais tout le temps», raconte-t-il. Lorsqu’est venu le temps d’entrer au cégep, il a donc naturellement opté pour les arts plastiques.

Le déclic pour la vocation artistique s’est toutefois produit lorsqu’il a été initié au graffiti et aux murales. «Je n’en fais plus vraiment maintenant, mais c’est ce qui m’a donné la piqûre et l’envie de peindre tout le temps», affirme-t-il.

Un honneur pour Repentigny

L’exposition Deux cœurs Deux têtes – entre rêve et réalité est présentée au Centre Diane-Dufresne de Repentigny jusqu’au 9 janvier prochain. Le tarif pour y assister est de 5 $ pour les résidents de Repentigny et de 8 $ pour les non-résidents. L’événement est gratuit pour les 18 ans et moins.

«C’est un honneur pour la Ville de Repentigny de recevoir au Centre d’art Diane-Dufresne l’immense artiste qu’est Armand Vaillancourt et d’exposer ses œuvres aux côtés de celles d’Alexis Vaillancourt, artiste de la relève déjà bien implanté et au talent incontestable», a déclaré la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, au sujet de l’exposition.