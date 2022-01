«L’abat», un petit dernier avant la fin de la 6e édition de Plein(s) Écran(s)

On profite des derniers jours de Plein(s) Écran(s) cette année pour voir des courts métrages tant qu’on peut! L’abat d’Olivier Côté, qui sera présenté le vendredi 21 janvier, a particulièrement retenu notre attention.

Alors qu’il prépare la salle de quilles familiale pour un tournoi, Jules, 17 ans, invite d’autres adolescents à y faire la fête. Entre hormones, alcool et drogue, la soirée va très vite dégénérer…

On salue ici la tension qui monte comme le high des jeunes, dans une lumière et une musique impeccables. En plus, on a droit à une distribution prometteuse avec Édouard Tremblay-Grenier, Antoine Marchand-Gagnon, Henri Picard et Lévi Doré.