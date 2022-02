«Body Politics», notre coup de projecteur sur Massimadi

Massimadi est de retour pour une 14e édition qui se déroule en ligne et gratuitement jusqu’au 11 mars. On a jeté un œil sur la programmation du festival de films et d’art LGBTQ+ afro, et on vous conseille fortement Body Politics, le magnifique portrait de la politicienne Jill Andrew.

Réalisé par sa partenaire, Aisha Fairclough, le court métrage documentaire retrace ainsi le parcours et les combats de la Dre Jill Andrew, première personne noire queer élue au parlement de l’Ontario, pour la justice corporelle, les droits de la personne, la représentation, l’accès et l’équité.

Un film qu’on regarde comme un service essentiel!