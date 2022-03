Hommage de Kino à Jean-Marc Vallée

Le réalisateur et producteur québécois Jean-Marc Vallée.

Après une pause forcée de deux ans, les projections mensuelles de Kino Montréal sont de retour en salle ce vendredi 4 mars au Théâtre Plaza. Ces retrouvailles marqueront le 23e anniversaire du mouvement Kino. La soirée sera en grande partie consacrée à un hommage au défunt cinéaste Jean-Marc Vallée.

Kino Montréal est un organisme à but non lucratif qui encadre et soutient la création de courts métrages. En première partie de soirée, trois films s’étant démarqué de la cuvée 2021 seront présentés.

Un cinéaste inspirant

Ensuite, place à un hommage à Jean-Marc Vallée, cinéaste d’exception ayant fort probablement influencé nombre d’artistes membres du mouvement Kino.

Un témoignage du cinéaste datant de 2013 alors qu’il avait parrainé un bloc de production du Kino Kabaret de Montréal et partagé généreusement son approche cinématographique sera présenté sur grand écran.

Il sera suivi de deux courts métrages qui s’en étaient inspirés : Le jour où j’ai décâlissé de Céline France et :p de Matthew Fournier.

Ce sont finalement des films récemment réalisés en son honneur qui concluront la soirée.

« Kino Montréal dévoilera une série de courts métrages de 2 minutes réalisés expressément pour la soirée avec comme thème commun de rendre hommage à Jean-Marc Vallée. Ce défi de réalisation a été lancé en janvier dernier et était ouvert à tous. Celles et ceux qui ont répondu à l’appel pouvaient interpréter ce défi “hommage” de la manière qu’ils le souhaitaient : fiction, documentaire, témoignage, film d’art, etc… », peut-on lire dans le communiqué de l’événement.

Soirée Kino – 23e anniversaire

Vendredi 4 mars 2022 – 20h30 / Théâtre Plaza – 6505 St-Hubert

Billet : prévente 12$ / à la porte 15$

www.kinomontreal.com