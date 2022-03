Loud sort du silence avec rien de moins qu’un nouveau single

Le chef de file du rap québécois, Loud, est de retour avec un nouveau single. Le rappeur dévoile aujourd’hui le titre Rien de moins, sur lequel il est accompagné de White-B, membre du groupe 5Sang14, compagnon de label.

Sur une production bien lourde signée par les habituels collaborateurs Ajust, Kable Beatz et Ruffsound, les deux rappeurs offrent chacun un puissant nouveau couplet reprenant la thématique du succès, qui leur est assez familière.

La pièce est accompagnée d’un vidéoclip sombre et hivernal dans la pure tradition du hip-hop où chacun rappe entouré par sa clique.

Poursuite des collaborations

Dans le cadre d’une émission spéciale diffusée à Télé-Québec l’automne dernier, Loud disait apprécier ses collaborations avec d’autres rappeurs et vouloir en faire de plus en plus. Depuis la sortie de son dernier album, il est apparu sur celui de Imposs, Lary Kidd, Souldia et 20some en plus d’avoir révélé dans cette émission un titre avec MikeZup. Ce nouveau single avec White-B confirme qu’il continue dans cette voie.

On a bien hâte d’entendre la suite.