Fabien Cloutier annonce un deuxième «one-man-show»

L’auteur, acteur, chroniqueur et metteur en scène Fabien Cloutier semble être partout depuis quelques années, multipliant les projets artistiques. Un de plus s’ajoutera à sa liste alors qu’il lancera l’hiver prochain Délicat, son deuxième one-man-show.

Son entrée dans l’univers du stand-up humoristique avait été très concluante il y a six ans avec le succès de son spectacle Assume. Il n’est donc pas surprenant que l’artiste se lance une deuxième fois dans ce type d’aventure.

Fabien Cloutier a écrit Délicat avec ses complices Julien Corriveau et Luc Boucher.

Il y «poursuit son observation minutieuse des banalités, des plaisirs et des tracas du quotidien. S’adressant de nouveau au “nous”, toujours avec ce vibrant franc-parler, il abordera notamment nos manies de consommateurs, notre rôle de citoyen, les défis de l’autosuffisance, la notion de confort versus un monde meilleur, la culpabilité qui nous guette toujours au détour…», peut-on lire dans le communiqué annonçant le spectacle.

Le titre Délicat, c’est aussi parce qu’il n’y a presque plus de sujets qui ne le sont pas. Peu importe de quoi on parle, il y a quasi toujours un ou une fâché.e qui nous le dit, et souvent pas super délicatement… L’humour, la parole publique en fait, est un terrain assez miné. Mais malgré ce qu’on peut croire, il est encore possible de tout dire. Suffit peut-être d’un peu de délicatesse…

Fabien Cloutier