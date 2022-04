Combat des livres 2022: votez pour le livre que tout le pays devrait lire

Cinq romans, cinq combattant.e.s, cinq régions, mais un.e seul.e gagnant.e! Encore cette année, le public peut choisir parmi cinq œuvres littéraires canadiennes, chacune défendue par une personnalité du milieu culturel, pour élire le ou la grand.e gagnant.e du Combat national des livres 2022 qui se tiendra du 2 au 6 mai prochain.

Les cinq romans choisis ainsi que l’identité des cinq combattant.e.s représentant diverses régions du pays ont été dévoilés lundi matin par l’animatrice Marie-Louise Arsenault au micro de Pénélope McQuade à Radio-Canada.

Représentant les territoires autochtones, la spécialiste aux affaires autochtones à Radio-Canada et chargée de cours à l’UQAM Isabelle Picard se battra pour l’oeuvre de Dawn Dumont La course de Rose (éditions Hannenorak).

Pour sa part, le chanteur des Hôtesses d’Hilaire, Serge Brideau, tentera de défendre le premier tome de L’averti: la naissance d’une dynastie de Vanessa Léger (éditions La grande marée) pour la région de l’Atlantique.

L’actrice Charlotte Aubin représentera la région de Québec avec le roman Tout est ori de Paul Serge Forest (VLB éditeur).

Quant à la province de l’Ontario, elle sera représentée par l’œuvre Le vol de l’ange de Daniel Poliquin (éditions du Boréal), qui sera défendue par l’auteur Blaise Ndala.

Finalement, le directeur artistique de l’Alberta Ballet depuis 2002, Jean Grand-Maître, a choisi Rayonnements de Ying Chen (Leméac éditeur) pour l’Ouest du pays.

Quel est le livre que tout le pays devrait lire? Dans une compétition à la fois intense et ludique, les cinq combattant.e.s devront débattre en usant d’ingéniosité, de persuasion et même de séduction afin de convaincre le public que leur choix est le bon.

Jusqu’au 6 mai, la population est invitée à voter pour le livre qu’elle aura préféré parmi les cinq qui lui auront été proposés, sur radio-canada.ca/combat. C’est à l’émission Plus on est de fous, plus on lit!, pilotée par l’animatrice Marie-Louise Arsenault et diffusée en semaine à 13h, qu’on pourra vivre l’essentiel de la 5e édition du Combat national des livres.

Les participant.e.s auront la chance de gagner une liseuse électronique et une carte-cadeau d’une valeur de 2000 $ chez leslibraires.ca. De plus, le ou la gagnant.e recevra les conseils personnalisés d’un ou d’une libraire du réseau Les libraires pendant 12 mois!