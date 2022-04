Stéphanie Harvey remporte la deuxième saison de «Big Brother Célébrités»

La championne de jeu vidéo Stéphanie Harvey n’a pas failli à sa réputation dimanche soir en étant couronnée grande gagnante de la deuxième saison de Big Brother Célébrités. Elle devient ainsi la première femme à remporter la version québécoise de cette télé-réalité.

À la suite de 12 semaines de cohabitation avec 16 autres personnalités québécoises et après avoir survécu à sept mises en danger, Stéphanie Harvey s’est mérité le grand prix de 50 000$, dont la moitié est remise à un organisme de charité. La gagnante a choisi Tel-jeunes.

Je suis une compétitrice et, dans la vie, quand j’embarque dans une compétition, je veux toujours gagner! Stéphanie Harvey, gagnante de Big Brother Célébrités 2

En plus de la joueuse professionnelle de jeux vidéo, le trio de finalistes était formé de la chanteuse Éléonore Lagacé et du cycliste Hugo Barrette. Puisque Hugo a gagné le dernier challenge physique et que Stéphanie a gagné le dernier challenge mental, les deux se sont affrontés lors de l’épreuve ultime qui en était une sociale.

Pour avoir réussi haut la main à fournir le plus de bonnes réponses à des questions portant sur les membres du jury, Stéphanie Harvey a choisi d’amener Éléonore en finale, soulignant qu’elle pensait avoir plus de chances de gagner contre la chanteuse.

Entre le duo féminin, les sept ancien.ne.s candidat.e.s qui formaient le jury ont préféré donner la victoire à la multiple championne du monde du jeu Counter-Strike. C’est par un vote très serré de 3 contre 4 qu’elle a remporté la victoire.

L’année dernière, c’est l’humoriste Jean-Thomas Jobin qui avait triomphé à la télé-réalité diffusée à Noovo. Ses ex-colocataires du manoir de Big Brother avaient voté pour lui à l’unanimité contre l’homme d’affaires François Lambert.

Dimanche prochain, les célébrités auront l’occasion de régler leurs comptes une fois pour toute pour l’épisode du «dernier confessionnal». C’est aussi à ce moment que sera dévoilé le choix du public.