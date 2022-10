Quatre installations pour relaxer et s’amuser au centre-ville

Le centre-ville de Montréal retrouve son dynamisme grâce à XP_MTL, après deux saisons estivales en pandémie! Cet été, les passant.e.s de la rue Sainte-Catherine Ouest auront l’occasion de se poser sur les îlots de quatre installations colorées, d’y jouer à des jeux et même d’assister à des prestations artistiques spontanées.

À l’heure de la reprise et du grand retour des visiteur.euse.s, XP_MTL a créé quatre «univers thématiques» qui agrémenteront le centre-ville jusqu’au début du mois de septembre. En plus d’être des endroits pour se détendre, chaque installation comprend un aspect ludique avec un jeu ou une animation.

Le Sentier des Jasettes

Prenez un bain d’oxygène au Sentier des Jasettes! Ce sentier urbain aménagé avec plus de 1000 plantes est un espace de détente dans la ville, mais inspiré des sentiers pédestres en pleine nature. Avec ses bancs en vague et ses bordures de fleurs sauvages, il transporte les passant.e.s dans un autre univers le temps de quelques pas ou d’une pause bien méritée. Comme activité, on vous propose une partie de Ni oui ni non, question de retourner en enfance, le temps d’un jeu.

L’installation s’harmonise parfaitement à l’architecture de l’église St Jax. Elle crée une continuité avec son jardin pour rappeler les parvis d’église où, autrefois, les gens venaient jaser et potiner. Les visiteur.euse.s pourront profiter de l’installation pour assister aux animations de la scène du Jardin tout au long de l’été!

Quand: Juin à début septembre

Où: Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mackay et Bishop

Quoi: Attention! Ici vous ne pouvez dire ni oui, ni non, au risque d’avoir une conséquence.

Le Sentier des Jasettes (crédits: Nicolas Glen)

Les P’tites Vacances

Avec ses inspirations de boardwalk, qui rappellent les belles années d’Hollywood Beach, l’installation Les P’tites Vacances, présentée en collaboration avec le Centre Eaton, permet de se reposer tout en savourant un repas en take-out du Time Out Market ou de la foire alimentaire. Le p’tit menu a d’ailleurs été conçu pour inspirer les passant.e.s en rassemblant le meilleur de l’offre culinaire du Centre Eaton juste à côté.

Rendez-vous sur place pour participer au concours «photobooth». Il suffit de capturer un souvenir pour tenter de gagner une carte-cadeau du Centre Eaton.

Quand: Juin à début septembre

Où: Rue Sainte-Catherine Ouest, entre l’avenue McGill College et le boulevard Robert-Bourassa

Quoi: Vous pourriez gagner 100 $ en carte-cadeau Centre Eaton de Montréal chaque semaine durant tout l’été en participant au concours photo dans l’installation Les P’tites Vacances.

Les P’tites Vacances (crédits: Freddy Arciniegas)

Les Cubes des Mystères

Situés devant la Place Montréal Trust entre la rue Mansfield et l’avenue McGill College, des cubes des mystères servent de bancs. Cette installation aux couleurs vitaminées comprend également un jeu d’énigmes, accessible grâce à son téléphone intelligent.

Quand: Juin à début septembre

Où: Rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Mansfield et l’avenue McGill College

Quoi: Énigmes et devinettes sont cachées sur les bancs. Saurez-vous trouver les bonnes réponses? Découvrez-les sur le site internet de XP_MTL.

Les Cubes des Mystères (crédits: Freddy Arciniegas)

L’Espace Ste-Cath

L’Espace Ste-Cath est constitué de bancs modulaires surnommés «Les diplomates», qui offrent un point de vue unique sur la cathédrale Christ Church et son architecture. Ceux-ci ont déjà gagné un prix de design dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

Les visiteurs qui passeront par cette installation pourront s’y installer paisiblement, tout en apprenant des faits divers surprenants grâce au quiz «Connaissez-vous bien votre centre-ville?», conçu en collaboration avec 16/42 tours et accessible via des codes QR disposés dans l’installation.

Quand: Juin à début septembre

Où: Rue Sainte-Catherine Ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et l’avenue Union

Quoi: Découvrez les réponses du quiz ici!

L’Espace Ste-Cath (Crédits: Freddy Arciniegas)

Il est même possible de voter pour l’expérience XP_MTL du centre-ville de Montréal que vous préférez pour tenter de gagner des prix tout l’été.

Dès le 22 juin prochain et jusqu’au mois d’août, certain.e.s auront aussi la chance de tomber sur des prestations de danse spontanées ou des séances de photos de mode réalisées avec les détaillants du centre-ville. Également sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Atwater et City Councillors, le bus de l’emploi RouloBoulo viendra à la rencontre des jeunes chercheur.euse.s d’emploi tous les mardis du mois de juillet et d’août.