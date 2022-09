L’expo-encan «Parle-moi d’amour» se poursuit à l’UQAM

La 24e édition de l’exposition-encan Parle-moi d’amour, présentée par Loto Québec, se tient gratuitement à la Salle polyvalente du Cœur des sciences de l’UQAM, au 200, rue Sherbrooke Ouest, depuis le 15 septembre.

Depuis sa première édition en 1999, l’exposition-encan rassemble les œuvres d’artistes professionnels mais aussi celles des participants aux ateliers des Impatients. Des dons de collections privées y sont aussi présents.

Cette exposition-encan artistique vient en appui à la santé mentale, Les Impatients étant un organisme venant en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de leur expression artistique.

René Derouin, Les oiseaux

Rappelons l’objectif de l’exposition-encan: présenter plus de 300 œuvres d’Impatients et d’artistes de renom et amasser 300 000$ par le biais d’un encan crié et en ligne. Ces fonds permettront à l’organisme de continuer à offrir gratuitement des ateliers de création à plus de 850 personnes ayant des enjeux de santé mentale.

«Aux Impatients, je suis considérée comme une artiste. Les Impatients m’ont sauvé la vie, et ils continuent à me sauver la vie; à chaque fois que je viens ici, je sais qu’il y a quelque chose qui va sortir de moi», partage Diane Major, porte-parole des Impatients, par voie de communiqué.

Le mercredi 28 septembre, dès 17h30, une trentaine d’œuvres seront placées sur les lieux de l’exposition pour un encan crié avec Laurent E. Berniard, qui agira comme commissaire-priseur. L’encan virtuel se poursuivra quant à lui jusqu’au 29 septembre, à 20h.

Les résultats de l’événement seront dévoilés lors de la soirée de clôture, le 29 septembre.

Anne Dupere, Le cœur de Joe

«La soirée d’encan-crié est l’événement à ne pas manquer puisqu’il sera l’occasion de se rassembler et de célébrer la mission des Impatients», peut-on lire sur le site web des Impatients.

Consultez impatients.ca pour connaître les détails de l’événement.