Un concert-bénéfice pour venir en aide aux enfants ukrainiens 

Un concert-bénéfice dans le but de récolter des fonds pour les orphelins ukrainiens et les enfants blessés aura lieu le 15 octobre à l’Église Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

24 février 2022: la Russie déclenche une invasion de l’Ukraine. Les sirènes retentissent sur la place Maïdan de Kiev et plusieurs villes du pays sont bombardées. Bilan de ce premier jour de guerre selon le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky : au moins 137 morts et 316 blessés.

Parmi les victimes de cette guerre qui enflamme la région depuis plus de sept mois se trouvent évidemment des enfants. Certains sont blessés, d’autres sont devenus orphelins.

Pour venir en aide à ces enfants, les organisateurs du concert-bénéfice souhaitent récolter des fonds afin de les remettre à Місто Добра (City of Goodness ou Ville de la Gentillesse). Selon le communiqué de l’événement, il s’agit du « plus grand refuge pour les orphelins, les enfants blessés et les mères avec des enfants déplacés par la guerre qui ont besoin de nourriture, d’abris, d’aide médicale et de réconfort ».

« Les deux tiers des enfants ukrainiens ont été déportés depuis le début de la guerre », soutient-on dans le communiqué, qui ajoute que cette guerre a causé l’un des plus grands déportements de masse d’enfants depuis la Seconde Guerre mondiale.

Entrée gratuite

L’Orchestre Nouvelle Génération accompagnera le McGill University Community Chamber choir, les solistes Marc Djokic, André Moisan, Alexandru Sura, Paul Merkelo, Serhiy Salov, Andy Svyrsa, Kateryna Bragina, Jacqueline Woodley Soprano et plusieurs autres.

L’organisation promet aux spectateurs qu’ils apprendront tout ce qu’il y a à savoir sur l’organisation Місто Добра.

Le concert sera présenté le samedi 15 octobre à 19h, dans l’Église Saint-Jean-Baptiste située au 4237 avenue Henri-Julien sur le Plateau Mont-Royal.

L’entrée au concert est gratuite et les dons sont acceptés durant toute la soirée, par code QR ou en argent comptant.

Selon le recensement de Statistique Canada de 2016, 42 550 personnes d’origine ukrainienne habitent au Québec, dont 55% à Montréal.