«Bébé symphonique», un succès qui ne démord pas 

Le succès du spectacle immersif Bébé symphonique au Planétarium Rio Tinto Alcan ne démord pas. La preuve, Espace pour la vie a décidé de prolonger pour une énième fois l’événement.

Les représentations devaient en effet se terminer fin novembre, mais elles seront finalement prolongées du 1er décembre au 30 avril.

Afin de vivre l’expérience, Métro a accompagné une mère et ses jumelles de trois mois pour assister à ce spectacle immersif spécialement pensé pour répondre aux besoins d’éveil et de stimulation des poupons.

Pensé pour les bébés

Sur place, premier constat, des tables à langer, des poubelles à couche et des espaces pour les poussettes ont été aménagés pour permettre aux parents de profiter au maximum de la projection sphérique sur 360 degrés. Des poufs et des blocs sont également disposés un peu partout dans la salle, l’ameublement idéal pour s’étendre et regarder les images défilant sous ses yeux, bébé couché sur soi.

«L’environnement du dôme a été mis à contribution pour créer un environnement très apaisant, très cohérent avec la bulle de confort qu’on essaye de créer pour des bébés», explique le coordonnateur d’activités en loisirs scientifiques au Planétarium, Loïc Quesnel. Il rappelle du même souffle que le vocabulaire astronomique est déjà présent dans l’environnement visuel des tout-petits ou dans les comptines qui leur sont fredonnées.

Le Planétarium a voulu créer une bulle de confort avec Bébé symphonique. Photo: Gracieuseté, Espace pour la vie, Mathieu Rivard

Une symphonie interactive

Une fois la projection démarrée, on réalise toute la justesse du titre, puisque les nombreux bébés présents participent à la symphonie de l’œuvre par leurs cris, pleurs, rires, babillages et gazouillis.

«On voulait faire en sorte que la présence d’un grand groupe contribue à l’expérience, admet Loïc Quesnel. C’est pour ça que les enfants ont le droit de s’exprimer pendant le spectacle.»

Il n’y a jamais un parent qui va se faire taper sur l’épaule et se faire dire que son bébé fait trop de bruit. Loïc Quesnel, coordonnateur d’activités en loisirs scientifiques au Planétarium

Les parents peuvent d’ailleurs sortir et revenir à leur guise lors de la projection; tout a été fait pour que l’enfant se sente parfaitement bien et puisse vivre sa vie de bébé.

Un besoin de socialiser

Lorsqu’on lui demande d’expliquer le succès de Bébé symphonique, Loïc Quesnel nomme entre autres le besoin de socialiser des parents.

«Un des plus gros problèmes qu’on a avec Bébé symphonique, c’est que les gens ne veulent pas quitter le théâtre, dit-il en riant. C’est difficile de sortir les gens de là, car ils sont heureux de venir et en fait, les rares interventions qu’on doit faire, c’est auprès des parents qui socialisent un peu trop et qui se réjouissent de faire une activité entre eux avec des bébés.»

Autre preuve du succès de Bébé symphonique : le concept a été vendu à l’étranger.

«Une première a eu lieu récemment à Hambourg», soutient Loïc Quesnel, ajoutant que d’autres endroits se sont montrés très intéressés par le spectacle.

Bébé symphonique est présenté en programme double avec Poussières d’étoiles, permettant de découvrir le ciel étoilé en compagnie d’un animateur scientifique.