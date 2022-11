Justin Trudeau sera à «Canada’s Drag Race»

La drag queen Brooke Lynn Hytes et le premier ministre du Canada Justin Trudeau à «Canada's Drag Race».

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, fera une apparition lors de la troisième saison de la populaire compétition de drag queens Canada’s Drag Race.

En effet, il sera de passage pour un volet de l’émission dans la «werkroom», salle qui sert entre autres aux préparatifs des drags. Il devient ainsi le premier chef d’État au monde à figurer sur l’un des plateaux du phénomène Drag Race, popularisé par RuPaul, la drag queen la plus connue au monde.

Les neuf divas qui s’affronteront prochainement dans cette nouvelle édition Canada vs the World sont Rita Baga, Icesis Couture, Anita Wigl’it, Kendall Gender, Ra’Jah O’Hara, Silky Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Milan et Victoria Scone.

Lors de la plus récente saison de la version canadienne de la compétition, c’est la Montréalaise Gisèle Lullaby qui avait été couronnée.

Voyez la bande-annonce de cette nouvelle saison :

La quatrième saison sera disponible dès le 18 novembre sur Crave.