Le rap brut de MikeZup brille sur «Little Bro» 

Le rappeur de Saint-Michel MikeZup, reconnu pour ses textes crus et collés à la réalité, en dévoile sur lui-même et sur son milieu avec son nouvel album, Little Bro, un opus très personnel, ainsi nommé en honneur à son père décédé.

La justesse et la cohésion sont de mise; MikeZup élimine tout superflu. Il n’y a d’ailleurs aucun rappeur invité sur l’album, alors que son précédent, Couleurs primaires, en comptait plusieurs. La seule voix à se joindre à la sienne est celle, très douce, de sa sœur Mélodie-Jade, qui vient l’épauler sur un des titres.

Tout au long des 10 morceaux, l’artiste livre un rap pur et dur, fortement axé sur les textes aux propos bien inscrits dans la tradition du street rap. Les sujets sont souvent difficiles, mais on en sent toute l’authenticité: le rappeur a grandi dans les milieux illicites montréalais et y a même participé, son père ayant été un caïd. Le portrait que MikeZup peint de cet univers est éloquent: celui-ci crée des images marquantes, dans la même veine que le réputé rappeur street Connaisseur Ticaso.

Les textes sont posés sur des productions musicales efficaces, également sans flafla, inspirées par le old school de la côte ouest américaine, le genre de sons sur lesquels on aurait pu entendre des Dr. Dre ou autre Snoop Dogg dans les années 1990.

Les amateur.rice.s seront servi.e.s.