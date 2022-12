L’exposition sur Pink Floyd se prolonge à Montréal

À la demande générale, l’exposition Pink Floyd: Their Mortal Remains de passage à l’Arsenal Art Contemporain de Montréal sera prolongée jusqu’au 5 février 2023.

On parle d’un mois supplémentaire, lors duquel les fanatiques du groupe mythique et de la scène culturelle qui n’ont pas eu l’occasion d’obtenir des billets en raison des dates complètes pourront désormais s’en procurer.

La popularité de cette exposition est phénoménale, elle qui présente une rétrospective de Pink Floyd, de sa musique et de son impact majeur sur l’art et la musique:

«Muni de l’audioguide et guidé par les voix des membres du groupe, le public s’immerge dans l’univers de Pink Floyd en découvrant, pièce après pièce, l’histoire derrière la création de chaque album légendaire tel que Ummagumma, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, The Wall et bien d’autres.»

Rappelons que cette exposition présente également des photographies inédites de son concert The Dark Side of the Moon de 1973 au Forum et de 1977 au Stade olympique.

Toute l’histoire de Pink Floyd en mode multimédia, c’est grandiose et unique!