C’est déjà fini entre Jimy et Claudia d’OD Martinique

Le retour à la réalité a été fatal pour le couple gagnant de l’édition 2022 d’Occupation Double Martinique.

Après une année tumultueuse marquée par de l’intimidation forçant la production à écarter des candidats, voilà que le couple gagnant, choix du public, Claudia et Jimy se séparent.

La jolie brune et son cow-boy ont eux-mêmes annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

C’est d’abord Claudia qui a souligné que les sentiments qu’elle ressentait pour Jimy n’étaient pas de l’amour, mais bien de l’amitié.

Jimy a lui aussi publié un message sur son compte Instagram.

OD Martinique ne passera donc pas à l’histoire pour les bonnes raisons. L’année 2023 sera l’année du renouveau. Un.e nouvel.le animateur.trice, une nouvelle formule qui se devra d’être plus inclusive; et qui sait, peut-être des couples qui survivront à la sortie des maisons et au retour à la vraie vie.