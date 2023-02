Un spectacle-bénéfice pour les victimes du séisme en Syrie

Un spectacle-bénéfice pour aider les victimes du séisme en Syrie aura lieu le 5 mars prochain à Montréal. Il rassemblera divers artistes d’origine syrienne et d’ailleurs qui offriront des performances multidisciplinaires riches en émotions.

L’événement se déroulera au Kawalees, un cabaret culturel arabe pour l’art contemporain, situé sur l’avenue du Parc. Il servira à amasser des fonds pour les personnes qui ont été affectées par le violent tremblement de terre survenu dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février dernier.

Les besoins de la population locale sont multiples, notamment en matière de logement, de nourriture et de ressources pour faire face à l’hiver.

Une soirée qui mêle l’utile à l’agréable

Les billets pour l’événement du 5 mars sont vendus en quantité limitée au coût de 25 $. L’organisme La maison de la Syrie, situé à Montréal, s’occupera d’acheminer l’aide directement aux personnes dans le besoin.

Le spectacle mettra en vedette entre autres les artistes Nazih Borish, Jad Orphée Chami et Christelle Franca Rossi. On promet en plus un encan silencieux d’œuvres d’art, de la cuisine syrienne, un micro ouvert et quelques surprises.

Une large campagne de financement

Cette soirée lancera le bal d’une série d’activités et d’événements organisés tout au long de 2023 dans un élan de solidarité à l’égard des victimes du séisme.

À court terme, l’objectif est d’amasser 10 000 $ pour offrir un soutien d’urgence et fournir logement, nourriture et chauffage.

À long terme, l’organisme aimerait récolter 50 000 $ pour soutenir la reconstruction, avec et pour la population syrienne.