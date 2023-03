«D’un œil différent» : faire de l’art autrement

D’un œil différent, l’exposition annuelle qui diffuse des œuvres multidisciplinaires d’artistes qui vivent avec ou sans une déficience intellectuelle ou l’autisme, est de retour pour sa 18e édition qui se tient jusqu’au 26 mars.

C’est à l’Écomusée du fier monde, dans le Village, que vous pouvez observer (gratuitement!) le travail de plus de 200 artistes établi.e.s ou émergent.e.s qui s’expriment sous plusieurs formes: peintures, sculptures, photos et installations.

L’événement, qui a pour but de favoriser la visibilité et l’expression de ces artistes, regroupe de créations pour tous les goûts.

On pense entre autres au portrait du groupe Les trois accords fait en laine et en coton par Julie Larocque-Allaire, au touchant tableau Quelque part dans le quartier de Dennis Tessier, à l’aquarelle abstraite Arc-en-ciel de Bartholy Sanon ainsi qu’aux fascinants traits de fusain de Murray Peraya pour mon père, réalisé par Suzanne Beaulieu.

Les 3 accords par Julie Larocque-Allaire Arc-en-ciel par Bartholy Sanon

Le rendez-vous est coprésidé par les artistes Simon Marcotte-Tremblay et Fred Péloquin ainsi que par l’acteur Vincent-Guillaume Otis, qu’on connait pour son engagement auprès des personnes atteintes de déficience intellectuelle, comme son frère.

«Je suis honoré d’avoir été invité à venir célébrer le talent et l’effervescence d’artistes qui méritent d’être connus et reconnus, souligne-t-il par voie de communiqué. L’Art est un espace précieux de communication, de partage d’émotions et de sensibilité, quelles que soient nos caractéristiques. L’expression de notre condition humaine est ce qui compte vraiment et pour ça, il n’y a pas de limites!»

L’acteur Vincent-Guillaume Otis, Gracieuseté de RuGicomm Fred Péloquin et Simon Marcotte-Tremblay, Gracieuseté de RuGicomm

Prix : Gratuit Où : À l’Écomusée du fier monde (2050 rue Atateken, Montréal)