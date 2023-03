Regard se poursuit en ligne et dévoile les films gagnants

Le festival international de courts métrages Regard se poursuit en ligne jusqu’au 9 avril, alors que son volet en présentiel s’est conclu au Saguenay ce week-end avec la remise de 14 prix et de 6 mentions spéciales.

Le jury a décerné le Grand Prix au film Natureza Humana de la réalisatrice portugaise Mónica Lima et a accordé une mention spéciale à Sèt Lam du réalisateur français Vincent Fontano.

Les films gagnants comptent parmi les 180 courts métrages accessibles sur le site du festival avec l’achat d’une passe à 45$.

La Compétition officielle

Cette année, le jury de la Compétition officielle, qui décerne cinq des prix, était composé du réalisateur Maxime Giroux et de la comédienne Sophie Desmarais, en plus des invité.e.s internationaux Charles Tesson (ex-directeur artistique de la Semaine de la Critique à Cannes), Mia Falstein (programmatrice au Melbourne International Film Festival) et Samir Karahoda (programmateur au Documentary and Short Film Festival DokuFest, au Kosovo).

Le Grand Prix Canadien a été remis à Charles-Émile Lafrance pour La trente-deuxième saison. Un autre Québécois a été récompensé: il s’agit de Vincent René-Lortie, qui a reçu le Prix du Jury pour Invincible, également couronné au Gala Prends ça court! au début du mois. Tskaltubo de Toby Andris a reçu une mention spéciale dans cette même catégorie.

Le magnifique film bichrome Ice Merchants du Portugais João Gonzalez (Prix de la meilleure animation, mention spéciale à Eeva de Lucija Mrzljak et Morten Tsinakov) et Buurman Abdi du Néerlandais Douwe Dijkstra (Prix du meilleur documentaire) ont également reçu les honneurs.

Les autres prix

Le Prix de la critique internationale FIPRESCI – décerné par les critiques de cinéma Enoe Lopes Pontes (Brésil), Michela Manente (Italie) et Patrick Mullen (Canada) – a été remis à Madeleine de la Québécoise d’origine brésilienne Raquel Sancinetti, qui raconte son amitié avec une femme centenaire en mixant des prises de vue réelles à du stop-motion.

Le Prix de la critique québécoise AQCC, remis par les journalistes Jérôme Delgado, Marc-Antoine Lévesque et Shelagh Rowan-Legg, a été décerné à Se dit d’un cerf qui quitte son bois de la cinéaste belge Salomé Crickx.

Une mention spéciale pour ce prix a par ailleurs été accordée au film An Avocado Pit du réalisateur portugais Ary Zara, qui a également été récompensé avec le Prix du public de la Compétition officielle, en plus de recevoir une autre mention spéciale, cette fois pour la nouvelle récompense, le Prix Short & Queer, qui a été accordé à Nuit blonde de la réalisatrice québécoise Gabrielle Demers.

C’est le jury de la Compétition parallèle (composé du cinéaste québécois Nicolas Paquet, de la directrice du festival montréalais Image+Nation Charlie Boudreau et de la programmatrice du festival mexicain Morelia Chloe Roddick) qui remettait ce nouveau prix.

Ce dernier a également récompensé Bergen, Norvège de la réalisatrice québécoise Alexia Roc (Prix du meilleur film Tourner à Tout Prix, avec une mention spéciale à Printemps de Sebastien Duguay), Entre dos islas du Cubain Hideki Nakazaki (Prix Americana) et Au bout du monde du Québécois William Pagé (Prix Philippe Belley). C’est par ailleurs Bonne fête le désordre des Québécois Jean-Martin Gagnon et Guillaume Harvey qui a remporté le Prix du public de la Compétition parallèle.

Pour la première fois, le Prix du meilleur film jeunesse était remis par un jury professionnel composé de la fondatrice du volet jeunesse de Regard, Sylvie Poisson, de Jake Laystrom du Chicago International Children’s Film Festival et de la cinéaste Sophie Farkas Bolla, dont le film Jules au Pays d’Asha sortira en juillet. Le trio a décerné le prix à la réalisatrice québécoise Justine Gauthier pour À mort le bikini! avec une mention spéciale au court métrage Simo du réalisateur québécois Aziz Zoromba, un film coup de poing également récompensé au Gala Prends ça court!

En plus de se déployer en ligne, Regard part en tournée à travers la province pour faire profiter de l’expérience les personnes n’ayant pu se rendre au Saguenay. Une sélection des films gagnants de cette 27e édition sera projetée dans une dizaine de villes, dont Montréal. C’est un rendez-vous le 7 avril au Cinéma Moderne.