Photo: Julien Faugère via Facebook TVA

L’émission spéciale Ginette – Ma vie, qui traite de la vie et de la carrière de Ginette Reno, dévoile sa bande-annonce complète à quelques jours de sa diffusion, dimanche, sur les ondes de TVA.

Animé par Paul Arcand, l’événement télévisuel de 90 minutes sera consacré à la chanteuse, qui célèbre plus de 60 ans de carrière.

Dans la bande-annonce, on peut voir Ginette Reno, monument de la musique québécoise, émue de retrouver la scène et le public. C’est qu’en plus de se confier, elle fera son grand retour sur la scène de la Place des Arts, après quatre ans d’absence, pour interpréter quelques-unes de ses chansons.

En entrevue avec l’animateur de Puisqu’il faut se lever, elle se livrera sur les hommes de sa vie (ses 12 apôtres, comme elle les appelle!), son autosabotage, l’argent, ses ambitions et la famille.

Rappelons que Ginette Reno, qui fêtera prochainement ses 77 ans, vient de sortir son 42e album, intitulé C’est tout moi, et son autobiographie, Ginette.

Ginette - Ma vie sera diffusée ce dimanche 16 avril dès 19h30 sur TVA.