Au tour de Cœur de pirate d’avoir son émission de rénovation 

L’autrice-compositrice-interprète Cœur de pirate, Béatrice Martin de son vrai nom, et son conjoint des trois dernières années, Marc Flynn, sont les têtes d’affiche d’une nouvelle émission de rénovation de CASA, Les 12 travaux de Béatrice.

Cette nouvelle série, qui sera disponible bientôt, montrera le quotidien du couple qui rénove un chalet rustique pour lui donner un «look rétro au goût du jour» tout en ayant une vie familiale et une vie professionnelle déjà bien remplies.

Le couple, qui a accueilli un fils, Arlo, au début de l’année 2022, alliera ses forces pour réaliser ce projet d’envergure. Marc Flynn, propriétaire d’un restaurant et d’un café, a de l’expérience en travaux de rénovation. Quant à Béatrice Martin, également maman de la jeune Romy et fan du style des années 70, elle s’occupera de la gestion de travaux ainsi que du design d’intérieur.

«Grâce aux 12 travaux de Béatrice, les téléspectateurs auront un accès unique à la Béatrice de tous les jours: comique, spontanée et irrévérencieuse», mentionne par voie de communiqué la directrice des contenus originaux en documentaire et style de vie chez Québecor Contenu, Johanne Ménard. «Ils la verront mettre la main à la pâte avec son amoureux, dans une aventure pleine de surprises. Comme dans tout projet de réno, il y aura des moments d’impatience et de frustration, mais surtout de joie, de fous rires, d’accomplissement et de fierté», poursuit-elle.

Les 12 travaux de Béatrice, dont la date de diffusion n’est pas encore dévoilée, comporte 10 épisodes de 30 minutes, réalisées par Anthony Coveney. La série est produite par Romeo et Québecor Contenu.