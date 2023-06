Jesse Mac Cormack révèle sa nature festive

Jesse Mac Cormack s’apprête à faire danser le public du Festival de jazz lundi soir prochain.

« Ça va être festif », promet le musicien en entrevue avec Métro dans un café du Mile End en parlant de son spectacle à venir. Plusieurs de ses ami.e.s se joindront à lui sur scène en tant qu’artistes invité.e.s, mais Jesse préfère taire leurs noms, histoire de garder la surprise pour le soir de l’événement.

Celui qui a réalisé de la musique pour beaucoup d’artistes dans les dernières années – notamment Philippe Brach, Les sœurs Boulay, Mon Doux Saigneur, Rosie Valland et Gabrielle Shonk – a envie de mettre en veille cet aspect de sa carrière pour se concentrer sur sa musique à lui.

Et s’il a toujours participé aux projets des autres, en travaillant seul sur les siens, il est maintenant prêt à inviter des artistes dans son univers. On pourra les voir lors de ce prochain spectacle, justement appelé Jesse Mac Cormack & Friends.

Le musicien touche-à-tout a un nouvel EP fraîchement sorti sur lequel il reprend certaines pièces de son plus récent album, SOLO, paru l’année dernière, en version plus électro et entraînante. « C’est une excuse pour refaire mes tounes comme j’avais envie de les entendre. Normalement, quand tu fais un projet, tu le termines puis c’est fini. Après tu le rouvres plus tard et te dis que tu changerais ça ou ça. Là, c’est comme si je ne l’avais pas fermé, je peux le rouvrir et le faire comme ça me tente maintenant. »

L’appel de l’électro

Mais d’où est venue cette envie de faire le party? demande-t-on au musicien qui nous a habitués dans les dernières années à une musique plutôt planante, introspective et mélancolique.

La pandémie a été une période très difficile pour Jesse Mac Cormack, comme pour un grand nombre de personnes. Elle a été marquée par une période de thérapie et de réflexion sur lui-même.

En 2022, il a sorti SOLO, un album introspectif et profond. Mais lorsqu’est arrivé le moment de lancer l’album, Jesse n’avait pas envie de se morfondre. « Quand j’ai fait le matériel en live, c’est le matos plus électro, plus hype qui a été le moment du show que j’ai préféré, où je me suis dit que c’est ce que j’avais envie de faire. L’étincelle [pour un virage électro] est venue de là. »

Maintenant, l’artiste se dirige vers la scène musicale électronique. Un style qui lui a toujours plu, qui lui a toujours parlé, mais dans lequel il veut maintenant se plonger encore plus profondément.

Ses collaborations avec l’artiste de musique électronique CRi l’ont grandement inspiré. Il a pu jouer avec lui lors de plusieurs de ses concerts au cours de la dernière année. « Jouer devant une foule en délire est une expérience trippante. Pour moi, en ce moment, c’est beaucoup plus stimulant de faire un show devant des gens sur le party à minuit, qu’un plus tranquille à 20h. »

La suite pour Jesse Mac Cormack s’annonce dans la lignée de SOLO_2. « Beaucoup de musique s’en vient. Cette année, je prévois sortir des singles presque tous les mois. » Cette démarche, en opposition à la sortie d’un album complet lancé d’un seul coup, est parfaitement en phase avec le genre d’artiste que Jesse est, lui qui dit être toujours en train de créer.

Jesse Mac Cormack et ses ami.e.s seront sur la scène Club Montréal TD du Festival international de jazz de Montréal le 3 juillet à 23h.