Après les Francos viendront les Coups de coeur

Thierry Larose, Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy présenteront leur spectacle Le Roy, La Rose et Le Lou(p).

La saison des festivals d’été vient à peine de commencer que déjà on vous annonce une seconde vague d’artistes qui prendra part au festival montréalais Coup de cœur francophone à l’automne prochain.

MPL et Samuele seront au Lion d’Or le 3 novembre; DUU et Corail au même endroit le 7 novembre; Chloé Sainte-Marie et Willows au Théâtre Outremont le 11 novembre.

De leur côté, les trois ami.e.s Lou-Adriane Cassidy, Ariane Roy et Thierry Larose présenteront leur spectacle Le Roy, La Rose et Le Lou(p) au Club Soda le 4 novembre. Ce spectacle est constitué de chansons de leurs trois répertoires, interprétées ensemble, en gang, avec tous.tes leurs musicien.ne.s.

C’est l’ancien programmateur des Francos, Laurent Saulnier, qui avait eu l’idée de les rassembler lors du festival, l’an dernier, après avoir vu le trio sur scène durant un lancement à l’Esco. Cette participation aux Francos est un spectacle marquant et inoubliable pour les trois artistes. « Le meilleur de ma vie », allait jusqu’à dire Lou-Adriane en entrevue avec Métro en mai dernier. Pas question de refuser de renouveler l’expérience.

Cette vague d’annonces de spectacles s’ajoute à ceux annoncés plus tôt ce printemps de DDWD, Léona, Pierre Flynn, comment debord, thaïs, Fanny Bloom et Beau Nectar.

Les billets sont en vente dès maintenant au coupdecoeur.ca.