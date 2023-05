Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy, une histoire de musique et d’amitié

À quelques mois d’intervalle, les amies d’enfance Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy ont chacune sorti un album acclamé par la critique et le public. Depuis, leurs carrières connaissent une fulgurante ascension. À travers ce bourdonnement de musique, de concert et de reconnaissance, elles peuvent compter l’une sur l’autre pour se comprendre et s’épauler mutuellement.

Les deux musiciennes dans la vingtaine, qui joueront l’une après l’autre au Festival Santa Teresa ce week-end, se connaissent depuis qu’elles ont neuf ans. Elles sont toujours allées à la même école et ont appris à faire de la musique ensemble. Au fil des années, elles ne se sont jamais lâchées. Et maintenant, elles peuvent vivre de leur art comme elles en rêvent depuis toutes petites.

« C’est fou! C’est tellement peu probable de vivre ça, s’émerveille Ariane Roy en entrevue avec Métro. C’est quoi les chances? Il y a quelque chose d’improbable, voire impossible, qui fait que ça a une valeur d’autant plus précieuse de pouvoir s’accompagner là-dedans. »

Rester ensemble

L’accompagnement qu’elles peuvent s’offrir l’une l’autre est pour elles une bénédiction. « Des fois, c’est difficile de parler à des gens et de sentir qu’on est à la même place, mais moi et Ari, c’est ça. C’est exceptionnel d’avoir quelqu’un qui nous comprend », avance Lou-Adriane Cassidy.

Sentiment partagé par sa meilleure amie : « Lou, c’est la personne qui va exactement comprendre ce que je ressens à travers ma vie, dans mon métier, mes combats intérieurs, mes remises en question, mes hauts comme mes bas. On peut se comprendre parce qu’on vit la même chose ».

Cette proximité, ça peut être confrontant dans un milieu où l’égo, les insécurités ou les angoisses prennent de la place, souligne Lou-Adriane Cassidy. Mais pas question de compétition entre les deux amies.

« Des gens nous comparent, mais nous, on ne veut pas tomber là-dedans. On est fières l’une de l’autre et on veut s’élever vers le haut. Ce n’est pas parce que deux filles font de la musique qu’il faut les mettre en opposition », soulève Ariane Roy.

Bien qu’elles aient aujourd’hui chacune leur projet musical respectif qu’elles font avancer individuellement, les deux amies aiment trouver des façons de faire de la musique ensemble. Si leur rêve ultime serait de sortir un album en duo dans une vingtaine d’années, on peut déjà entendre l’une chanter les chœurs sur certains des morceaux de sa consœur, et vice-versa.

Dans le même esprit, elles s’invitent mutuellement à parfois chanter en concert. Comme elles se produiront l’une après l’autre sur la scène principale de Santa Teresa ce week-end, peut-être pourra-t-on les voir partager le micro le temps d’une chanson!

Lou-Adriane Cassidy sur scène pour la rentrée montréalaise de son deuxième album.

Des tournées marquées par le plaisir

Santa Teresa marquera pour chacune le début de la fin de la tournée, une ultime saison des festivals avant de passer à un nouveau projet, elles qui ont énormément tourné à travers la province, et même l’Europe, au cours de la dernière année.

« Je suis vraiment contente de cette tournée. Je fais ce que j’avais toujours eu envie de faire, en ayant du fun du début à la fin », partage Lou-Adriane Cassidy, qui avait déjà vécu la tournée avec son premier album.

L’artiste se sent « sur [son] X créativement » depuis les dernières années. «J’arrive à canaliser ce que je ne pensais pas nécessairement être capable de faire et je me suis surprise moi-même à avoir un éventail plus grand que je pensais ».

La clé? Le plaisir. « J’ai compris qu’avoir du plaisir fait qu’on est meilleur. Avant, je pensais que le plaisir était secondaire, mais non. Pour moi, ça m’aide à aller plus loin. »

Du plaisir, Ariane Roy compte également en vivre beaucoup cet été. « Ce sont les derniers shows de la tournée, on veut juste avoir du fun », confie-t-elle.

La chanteuse estime que son groupe et elle offrent maintenant un concert plus abouti que l’année dernière. « Il y a des chansons qui ont dû être peaufinées pendant des mois pour qu’elles deviennent comme je les voulais en spectacle. »

Maintenant, elle se permet donc d’avoir encore plus de plaisir sur scène, car elle sent ses chansons plus assumées et incarnées, comme si elles étaient « intégrées dans [son] corps quand [elle] les chante ».

Ariane Roy au FME.

Mais la fin de ces tournées marquera le début d’une autre. Cet automne, avec leur ami et collègue musicien Thierry Larose, elles présenteront le spectacle Le Roy, La Rose et Le Lou(p) dans différentes villes de la province. Ce spectacle est constitué de chansons de leurs trois répertoires, interprétées ensemble, en gang, avec tous.tes leurs musicien.ne.s.

C’est l’ancien programmateur des Francos, Laurent Saulnier, qui avait eu l’idée de les rassembler lors du festival, l’an dernier, après avoir vu le trio sur scène durant un lancement à l’Esco. Cette participation aux Francos est un spectacle marquant et inoubliable pour les trois artistes. « Le meilleur de ma vie », va jusqu’à dire Lou-Adriane, qui ne pouvait refuser de renouveler l’expérience.

Des nouveaux albums

Outre les spectacles, Lou-Adriane et Ariane veulent commencer « tranquillement, mais sûrement », à plancher chacune sur un nouvel album, bien qu’elles ne sachent pas encore précisément où elles veulent aller.

« Je me laisse beaucoup de portes ouvertes pour me permettre plus de choses. Je ne veux pas m’enfermer dans la case de ce que les autres pensent que je suis ou que moi-même je pense que je suis », dit Ariane Roy

Idée partagée par Lou-Adriane Cassidy, qui ne veut pas nécessairement aller là où on l’attend ni répéter ce qu’elle a déjà fait.

Peu importe où tout cela les mène, elles assurent qu’elles ont toujours fait de la musique ensemble et vont toujours continuer à en faire.

Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy seront en spectacle à Santa Teresa ce dimanche 14 mai.