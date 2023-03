Le festival La Noce dévoile sa programmation de jour

Le festival La Noce, qui se tiendra cette année du 6 au 8 juin au Saguenay, vient de dévoiler la première partie de sa programmation musicale. Au menu: le groupe de jazz torontois BadBadNotGood, les coqueluches Ariane Roy et Les Louanges, les Acadien.ne.s Lisa LeBlanc et P’tit Belliveau, et bien plus.

D’autres artistes viendront également mettre le feu à Chicoutimi durant le week-end en question, notamment Choses sauvages, Gab Bouchard, Say She She, Anatole, Gabrielle Shonk, Fernie, Valaire, Bibi Club et Violett Pi.

Le festival, qui en est à sa sixième édition, invite le public à laisser aller son bûcheron intérieur, puisqu’on célébrera La Noce de bois. En effet, chaque année, l’événement propose une thématique en lien avec les anniversaires de mariage: coton, cuir, froment et cire ont ainsi précédé la Noce de bois.

Pourquoi ce concept nuptial? Eh bien, pour la simple et bonne raison que les festivalier.ère.s peuvent se marier sur place si le cœur leur en dit!

La programmation 2023 jusqu’à maintenant. Photo: La Noce

Le reste de la programmation, constitué de spectacles se tenant la nuit, sera annoncé plus tard.

Les passeports sont disponibles dès maintenant. Pour un petit 3$ supplémentaire, vous pouvez acheter un golden ticket qui vous donne la chance de gagner un accès à vie au festival.