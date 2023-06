Les Francos: les six Révélations Radio-Canada à l’unisson

Joseph Sarenhes, Waahli, Rémi Cormier, Elisabeth St-Gelais, Parazar et Marilyne Léonard, les six Révélations Radio-Canada 2023-2024, sur scène aux Francos dimanche soir.

En tout début de soirée hier, les festivalier.ère.s des Francos ont eu un aperçu des propositions distinctives des six Révélations Radio-Canada 2023-2024, dévoilées fin mai.

Munie de sa guitare électrique, la Révélation en chanson, Marilyne Léonard, a ouvert le concert d’une heure sur la scène Brasseur de Montréal en jouant C’est ma lady, chanson qu’elle a dévoilée l’hiver passé, mais qui ne figure pas sur son premier album, Vie d’ange, paru en mai 2022.

L’autrice-compositrice-interprète, qui a assuré la première partie de M quelques jours auparavant, a ensuite présenté sa plus récente chanson, Gants blancs, pour laquelle elle a exploré une autre facette de son style, a-t-elle dit au sujet de cette pièce traitant de « traumas qui affectent les relations interpersonnelles d’aujourd’hui ».

Elle a conclu sa prestation avec Bateaux, embrassant de nouveau son côté scénique plus rock.

Marilyne Léonard durant le spectacle des Révélations Radio-Canada 2023-2024 dimanche soir aux Francos. Photo : Victor Diaz Lamich

Parazar durant le spectacle des Révélations Radio-Canada 2023-2024 dimanche soir aux Francos. Photo : Victor Diaz Lamich

Rémi Cormier durant le spectacle des Révélations Radio-Canada 2023-2024 dimanche soir aux Francos. Photo : Victor Diaz Lamich

C’était ensuite live avec la Révélation rap, Parazar, qui s’est élancée sur scène avec Papel, avant d’entonner Case départ, chanson « très importante pour elle » tirée de son premier mini-album, C’est live, paru en 2021, puisqu’elle rend hommage à ses racines algériennes, a souligné la rappeuse.

C’est avec la très rythmée Oh la la, qui figurera sur son prochain mini-album, dont la sortie est prévue l’automne prochain, qu’elle a conclu sa prestation, les enfants sautillant à cœur joie sur le parterre.

Pour paraphraser l’animateur du concert, Nicolas Ouellet d’ICI Musique, c’était « du 7 à 77 ans bien ambiancé ».

Le trompettiste Rémi Cormier a pris le relais, la Révélation jazz faisant résonner son instrument sur The Hike, pièce agrémentée de percussions tirée de son album Glimpse, paru en mars passé.

« J’ai joué de la trompette au secondaire… je sonnais pas de même! », a badiné Nicolas devant la virtuosité du musicien.

Elisabeth St-Gelais durant le spectacle des Révélations Radio-Canada 2023-2024 dimanche soir aux Francos. Photo : Victor Diaz Lamich

Joseph Sarenhes durant le spectacle des Révélations Radio-Canada 2023-2024 dimanche soir aux Francos. Photo : Victor Diaz Lamich

Waahli durant le spectacle des Révélations Radio-Canada 2023-2024 dimanche soir aux Francos. Photo : Victor Diaz Lamich

A ensuite pris place sur scène la Révélation en classique, Elisabeth St-Gelais, fraîchement récompensée la veille du prestigieux Prix d’Europe, qui lui permettra d’aller se perfectionner à l’extérieur du pays — « c’est pas rien! », s’est exclamé Nicolas. Accompagnée d’une amie pianiste, la soprano a fait résonner sa voix grandiose le temps de Song to the Moon de Dvorak ainsi que Nmakaan’jik de Barbara Assiginaak.

La seconde la connecte à sa spiritualité autochtone, a-t-elle mentionné, un hommage aux forêts par l’entremise d’une femme corbeau. « C’est ce qu’on appelle un moment de grâce », a fort justement illustré l’animateur.

La Révélation en langue autochtone, Joseph Sarenhes, a ensuite présenté avec fougue trois chansons tirées de son EP Pride & Chains (2021). Le jeune auteur-compositeur-interprète, dont le répertoire se situe à cheval entre ses influences hip-hop et ses cultures wendates et guinéennes, a de surcroît démontré ses talents de danseur.

Dédiant Survivors, « inspirée de sa famille », aux Guinéen.ne.s, il a empoigné un djembé alors que sa sœur dansait au rythme des percussions… leur père, également danseur et musicien, faisant à son tour irruption sur scène. Un moment d’autant plus exaltant qu’il semblait impromptu!

Durant la festive Stand Up, aux sonorités R’n’B rehaussées de cuivres prééminents, Elisabeth St-Gelais et Rémi Cormier jouant saxophone et trompette, deux danseuses et un enfant vêtu.e.s d’habits traditionnels de pow-wow ont enflammé la scène.

La fête s’est poursuivie avec la Révélation en musique métissée, Waahli, qui a fait se trémousser la foule avec ses chansons aux influences haïtiennes Te revoir et Bliye sa (qu’il a dédiéeà la diaspora haïtienne de Montréal), tirées de son album Soap Box (2022), ainsi que Teke Fren.

Joseph Sarenhes s’est finalement joint au membre du collectif hip-hop Nomadic Massive le temps de l’ensoleillée dernière chanson, les artistes chantant et dansant au diapason.

À voir le sourire illuminant le visage des six Révélations Radio-Canada, leur plaisir à présenter quelques-unes de leurs créations était palpable. Plaisir qu’a pu partager un public hétéroclite, pour qui ces artistes brillants auront peut-être été des révélations.