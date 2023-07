Nouvelle compétition culinaire avec Debbie Lynch-White et Antonin Mousseau-Rivard 

La comédienne Debbie-Lynch-White reprend le chapeau d’animatrice, cette fois-ci pour l’émission La coupe BBQ, une nouvelle compétition culinaire qu’elle copilotera avec Antonin Mousseau-Rivard, chef des restaurants Le Mousso et Le Molière.

Huit jeunes chef.fe.s passionné.e.s de BBQ s’affronteront dans ce nouveau format de 10 épisodes d’une demi-heure, qui sera diffusé sur Zeste en 2024.

Parmi les candidat.e.s qui se prêteront au jeu, on compte Simon Jodoin Bouchard (chef-propriétaire de la Cantine urbaine Chez Simon et de la buvette Le Bellerive), Dominique Rioux (cheffe à domicile pour des événements BBQ) et Samuel Joubert (du blogue culinaire Le Coup de grâce et des livres du même nom).

Les autres n’en sont pas à leur première compétition culinaire télévisuelle. En effet, Dominic Lamirande (alias Dom Cooks, gagnant de la compétition Netflix Cook at All Costs) et Mathieu Masson-Duceppe (aux commandes du Jellyfish et vainqueur d’un épisode de Chopped Canada) ont participé à des émissions hors du Québec.

Fanny Lehouiller (participante à Les Chefs!, à Chef de bois et à 3, 2, 1, BBQ, aussi propriétaire d’un service de traiteur), Jean-Rony Poteau (propriétaire du service de traiteur 3 couteaux et gagnant de l’émission 3, 2, 1, BBQ) et Hugo Saint-Jacques (chef exécutif des cuisines Zeste, chaîne où il a animé Station potluck, et participant à Les Chefs! en 2010 et 2014), complètent la liste des participant.e.s.

Chaque épisode, un thème inspiré d’un ingrédient sera imposé à deux chef.fe.s qui devront créer deux plats, lesquels seront notés sur la technique et sur la créativité. C’est Antonin Mousseau-Rivard qui déterminera qui remportera le duel. Au terme de la saison, le ou la gagnante mettra la main sur la coupe BBQ.

La comédienne et animatrice Debbie Lynch-White, qui a récemment animé la série documentaire Amour libre, est elle-même fan de BBQ, précise Zeste. Son rôle sera de faire le lien entre le juge, les chef.fe.s et le public.

La série est une production de Trio Orange en collaboration avec Québecor Contenu.