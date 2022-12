Un Québécois remporte une émission culinaire de Netflix

#peanutsbutterjar hack! I’m allergic to peanuts so I’m doing it with #almondbutter I made a hot moka coffee with my empty nut butter jar!! You should try it!! #asmr #hotmoka #mokacoffee #tiktoktrend #nutbutterjartrend #peanutbutterjartrend #emptypeanutbutterjar #trend #foodtrend #trendtok #hotbeverage #easyhotbeverage #hack #lifehack #nutbutterhack #foodwaste #fightfoodwaste