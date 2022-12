«23 décembre» au sommet du box-office québécois de 2022

Virginie Fortin et Sacha Charles dans une scène de la comédie romantique à succès «23 décembre», scénarisée par India Desjardins.

La comédie romantique des Fêtes 23 décembre trône en première place des films québécois au box-office de l’année 2022.

Scénarisé par la populaire autrice India Desjardins, ce film aussi comique que réconfortant, qui a tout pour devenir un nouveau classique de Noël, a généré jusqu’à présent des recettes excédant 1,4 million de dollars au box-office.

Et ce n’est pas fini, puisque le film est toujours à l’affiche sur une soixantaine d’écrans dans la province. Il est donc encore temps pour ceux et celles qui ne seraient pas déjà tombé.e.s sous le charme du film réalisé par Miryam Bouchard (qui a aussi réalisé Lignes de fuites, sorti plus tôt cette année) de le voir en salle durant le congé des Fêtes.

Le succès de 23 décembre, c’est la «preuve que le bouche-à-oreille extrêmement positif fait le travail et que la magie de Noël opère!», indique dans un communiqué le président d’Immina Films, Patrick Roy.

«On reçoit beaucoup de commentaires de gens qui nous disent qu’ils iront le voir, ou même le revoir, pendant le temps des Fêtes. On est convaincu que le film continuera sur cette belle lancée. C’est le film rassembleur qu’on attendait tous!», poursuit-il.

Racontant les péripéties d’une famille qui tente de se rassembler à la veille du réveillon alors qu’une tempête de neige déferle sur le Québec, le film empreint de féérie met en vedette Virginie Fortin, Bianca Gervais, Catherine Brunet, Christine Beaulieu, François Arnaud, Guylaine Tremblay, Michel Barrette, Catherine Souffront, Stéphane Rousseau et Sacha Charles.