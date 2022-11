Un Québécois dans une compétition culinaire de Netflix

Une nouvelle compétition culinaire débarque sur Netflix le 16 décembre prochain et on sait déjà pour qui on va voter: Dominic Lamirande, le jeune chef québécois qui y participe!

M. Lamirande – alias Dom Cooks, un cuisinier amateur de Montréal qui partage ses recettes sur les réseaux sociaux – a pour objectif de prouver que l’on peut avoir une alimentation saine sans manger que de la salade.

Du plaisir en perspective

Le concept de l’émission intitulée Cook at all Costs paraît fort amusant. Avec 25 000 $ en banque, les chefs participants doivent décider s’ils veulent participer à une enchère pour se payer de meilleurs ingrédients, économiser leur argent pour l’essentiel ou parier sur une surprise. Certains tenteront de montrer que les ingrédients modestes peuvent aussi faire de bons plats.

C’est donc un mélange de talent et de stratégie que les cuistots doivent déployer pour impressionner les juges. Au terme du parcours, le ou la chef.fe amateur.trice ayant proposé les meilleurs plats gagne tout l’argent restant dans sa banque.

Voyez la bande-annonce dans laquelle apparaît Dominic :