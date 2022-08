La publicité sur Netflix, ça s’en vient! Prix? Quand? Comment? Voici les réponses et les détails!

La publicité sur Netflix, c’est pour bientôt! La plateforme de diffusion de films et émissions en ligne entend bientôt offrir un nouveau forfait à ses abonnés qui souhaitent réduire leur facture en échange de voir de la publicité. Combien sera ce nouveau forfait? Combien de publicités seront diffusées? À quel moment dans une émission et surtout quand Netflix va les déployer? Voici les réponses!

Netflix demeure une marque extrêmement forte alors que des centaines de millions de personnes à travers le monde y sont abonnées.

Cependant, la concurrence se multiplie et sa position de domination s’effrite notamment au profit de Disney+ qui a une ascension fulgurante.

Contraint à trouver de nouvelles sources de revenus et freiner l’hémorragie des gens qui se désabonnent, Netflix entend proposer une nouvelle formule d’abonnement avec publicités.

Payer moins chers pour Netflix en échange de voir de la publicité

C’est dans l’air depuis le début de l’année 2022 alors que Netflix a retenu les services de Microsoft pour gérer ses publicités sur sa plateforme. Seulement plusieurs questions demeuraient en suspens concernant cette nouvelle formule d’abonnement avec publicité. Le média Bloomberg est parvenu à obtenir des réponses.

Première question: combien coutera cet abonnement à Netflix avec publicité?

Selon le média, l’abonnement sera entre 7 et 9$ par mois. Un prix clairement en deçà de son offre standard à 16,59$ pour du 1080p et 20,99$ pour du 4K.

Ensuite, l’autre question que tous se posent: Il va y en avoir combien de publicité? Ou encore: Elles vont s’afficher où et quand ces publicités?

Il semblerait que Netflix entend nous présenter 4 minutes de publicités par 60 minutes de visionnement.

Les publicités seraient diffusées avant le début d’une émission ou d’un film, puis pendant ceux-ci, mais pas à la fin.

Il faudra donc s’attendre à avoir une formule un peu comme à la télévision. On espère juste que celles-ci seront diffusées à des moments stratégiques et non pas en plein milieu de l’action!

Enfin, la dernière grande question: À quel moment Netflix va offrir cette nouvelle formule d’abonnement?

Tout porte à croire que ce sera dans le dernier trimestre de 2022, donc en octobre. Mais il se peut que se décaler pour le début 2023. Une chose est sûre, ça s’en vient bientôt!

Reste à voir l’accueil que recevra cette nouvelle formule.

Netflix espère que celle-ci attirera de nouveaux clients, mais aussi retenir ceux qui pensaient se désabonner pour économiser de l’argent.

