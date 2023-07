Ne-Yo sera aux deux festivals de montgolfières cet été 

L’artiste international Ne-Yo sera de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Gatineau cet été lors des deux festivals de montgolfières québécois afin d’interpréter ses plus grands succès.

Ne-Yo, ses musicien.ne.s et ses danseur.euse.s seront sur scène le 19 août prochain à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que le 3 septembre au Festival de montgolfières de Gatineau.

Celui dont le premier succès So Sick est sorti en 2005 a vendu plus de 20 millions d’albums en carrière.

Parmi ses autres titres reconnus, on note Sexy Love, Closer , Because of You et Miss Independant, mais aussi ses duos, que ce soit avec Pitbull pour Give Me Everything et Time Of Our Lives, avec Akon et David Guetta pour Play Hard ou encore avec Céline Dion pour Incredible.



C’est l’autrice-compositrice-interprète Claudia Bouvette qui le précédera sur scène à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour la 40e édition du festival, dont l’humoriste Mathieu Dufour est le porte-parole cette année, on note entre autres la présence de CeelLo Green, Marie-Mai, Les Cowboys fringants, Roxane Bruneau, Koriass, Patrice Michaud, Bleu Jeans Bleu, Jay Scøtt et Clay and Friends.

Le Festival de montgolfières de Gatineau, qui en est pour sa part à sa 36e édition, accueillera également Roxane Bruneau, mais aussi Claude Dubois, Ludovick Bourgeois, Richard Séguin, Matt Lang et Jeanick Fournier.



Rappelons qu’en plus des spectacles, des envolées de montgolfières ont lieu à ces deux festivals. Des manèges, diverses animations, des kiosques de nourriture et de boissons sont également accessibles sur place.

Pour consulter la programmation complète de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se déroulera du 11 au 13 août ainsi que du 17 au 20 août, c’est ici. Pour consulter la programmation complète du Festival de montgolfières de Gatineau, qui se déroulera du 31 août au 4 septembre, c’est ici.