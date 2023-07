France D’Amour et Roxane Bruneau, les nouvelles coachs de «La Voix»

L’identité des deux nouvelles coachs qui vont siéger sur les gros fauteuils rouges emblématiques de la populaire compétition musicale La Voix est maintenant dévoilée. En plus de Corneille et de Mario Pelchat, qui reprendront leurs rôles, les autrices-compositrices-interprètes France D’Amour et Roxane Bruneau seront de la 10e saison de l’émission.

Elles remplaceront Marjo, qui a été coach plus tôt cette année, et Marc Dupré, qui faisait partie de l’aventure depuis ses débuts, à l’exception d’une saison. Ce dernier a en effet pris la décision de se consacrer totalement à son nouveau spectacle d’humour, Ben voyons donc, qui sera présenté en 2024.

«TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes tiennent à remercier chaleureusement Marjo pour avoir transmis son bagage aux candidats la saison dernière, avec sa fougue et son incroyable instinct», souligne le diffuseur par voie de communiqué.

«Et un mot particulier pour Marc Dupré, qui a fortement contribué au succès de l’émission, ajoute-t-on. Huit fois coach en neuf saisons régulières, en plus de deux années à La Voix Junior! Il aura été un mentor exceptionnel pour de nombreux chanteurs.»

Ce n’est pas la première fois que France D’Amour sera sur le plateau de La Voix. Elle avait en effet agi comme mentore pour l’équipe de Marc Dupré en 2014, en plus de remplacer Marjo lors de la dernière saison, quand cette dernière avait contracté la COVID-19.

Roxane Bruneau, quant à elle, animait La deuxième voix, une compétition musicale parallèle à La Voix, à TVA+ l’hiver dernier.

Charles Lafortune reprendra son rôle d’animateur qui lui a d’ailleurs valu une nomination à la 38e édition des Prix Gémeaux, qui se déroulera en septembre prochain.

Les chanteur.euse.s qui veulent tenter leur chance de devenir la prochaine voix du Québec peuvent soumettre leur candidature ici.