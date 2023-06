«Indéfendable» et «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» au top des nominations des prix Gémeaux

Les finalistes du Gala des 38es prix Gémeaux, qui récompense le meilleur des productions diffusées sur nos écrans, ont été dévoilés cet après-midi. Ce sont les séries Indéfendable et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, avec respectivement 14 et 12 nominations chacune, qui dominent le palmarès des nommées.

La série judiciaire de TVA, Indéfendable est notamment finaliste dans les catégories de la meilleure série dramatique quotidienne, la meilleure réalisation et le meilleur texte. Pas moins de neuf de ses interprètes, incluant Anne Élisabeth Bossé et Sébastien Delorme, sont nommés dans les catégories de jeu.

La série de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est elle aussi nommée dans des catégories notables: meilleure série dramatique, meilleure réalisation et meilleur texte de série dramatique, sans compter plusieurs catégories techniques comme meilleure direction photo, meilleur décor, meilleur montage, meilleur maquillage, meilleure musique originale. Ses interprètes Patrick Hivon, Julie Le Breton, Xavier Dolan et Anne Dorval, obtiennent aussi des nominations dans les catégories de jeu.

La suite du palmarès

Dans le reste du palmarès des productions récoltant le plus de nominations, on retrouve Avant le crash – saison 1, Le BYE BYE 2022, L’échappée – Saison 7 et Mégantic avec 10 nominations chacune.

Ensuite, Lou et Sophie récolte huit nominations; 5e rang – Saison 4, Je voudrais qu’on m’efface – saison 2, La soirée Mammouth 2022, Le Pacte – saison 2, Les bienvenu… ou presque! et Stat en obtiennent 7; À propos d’Antoine, Chouchou, Laissez-nous raconter et Larry ont six nominations; Club Soly – Saison 2, Désobéir : le choix de Chantal Daigle, Hôtel – saison 1, Les moments parfaits – saison 2 et L’œil du cyclone – saison 3 en ont 5.

Retrouvez l’ensemble des finalistes dans chacune des catégories juste ici.

Les diffusions

Le Gala des 38es prix Gémeaux, animé par Pierre-Yves Lord, sera diffusé en direct sur ICI TÉLÉ et Radio-Canada.ca le dimanche 17 septembre 2023 dès 20 h.

Le Gala de l’industrie des 38es prix Gémeaux, animé par Nicolas Ouellet, sera, quant à lui, diffusé sur Radio-Canada.ca et la page Facebook des prix Gémeaux le jeudi 14 septembre 2023 à 19 h.

Le Gala d’ouverture des 38es prix Gémeaux, aussi animé par Nicolas Ouellet, sera, pour sa part, diffusé en direct sur ICI ARTV et Radio-Canada.ca le dimanche 17 septembre 2023 à 15 h.