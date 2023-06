Une quinzaine d’interprètes s’ajoutent à «Avant le crash»

Émile Proulx-Cloutier, Mani Soleymanlou et Eric Bruneau dans la première saison de la série «Avant le crash».

Après une première saison couronnée de succès, Avant le crash sera de retour dès l’automne sur les ondes de Radio-Canada. Toujours coécrite par le couple Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau, qui tient également le rôle de Marc-André, la série réalisée par Stéphane Lapointe retrouvera sa distribution, à laquelle se greffent une quinzaine d’interprètes.

En plus de Karine Vanasse (Evelyne), Émile Proulx-Cloutier (François), Mani Soleymanlou (Patrick) et Benoit Drouin-Germain (Vincent), qui tiennent les rôles principaux avec le coscénariste, le public verra à l’écran Dorothée Berryman et Normand Chouinard dans la peau des parents de François, lui-même aux prises avec un divorce acrimonieux.

Karine Gonthier-Hyndman, Valérie Tellos, Francisco Randez, Alice Pascual, Gilles Renaud, Linda Malo, Maxime Allard, Sandra Dumaresq, Francis Ducharme, Denis Marchand, Nabila Ben Youssef, Nathalie Cavezzali, Geneviève Rochette et Patrice Dubois rejoignent également la distribution.

Outre la séparation houleuse entre Evelyne et François, on suivra la disparition de Vincent, les tentatives de Patrick et Marie-Michèle (Myriam Fournier) de faire fonctionner leur nouveau modèle familial ainsi que Marc-André, qui forme avec Evelyne «l’équipe gagnante» de la compagnie d’investissement Olstrom. Mais le temps leur est peut-être compté.

Avant le crash est une série produite par Sophie Deschênes pour Sovimage.