Quoi faire à Montréal le week-end du 15 et 16 juillet?

La relève humoristique au Zoofest

Envie de découvrir de nouveaux artistes en humour, théâtre et musique? Une centaine de shows vous attendent dans le cadre de cette nouvelle édition du Zoofest. Parmi les curiosités, Le Womansplaining Show – un spectacle d’humour féministe de Noémie Leduc-Roy et Anne-Sarah Charbonneau – aura lieu dimanche à 19h à l’église Unie Saint James. Quant à l’humoriste Liliane Blanco-Binette, elle se produira dimanche à 21h au Balcon.

Plusieurs lieux, dont Le Balcon

Jusqu’au 29 juillet

Pour la programmation, c’est ici.

À la rencontre des cultures d’Afrique, des Antilles et d’Amérique latine

Plus de 700 artistes d’une trentaine de pays vous feront vibrer lors de la 37e édition du Festival International Nuits d’Afrique. Samedi, à partir de 22h, Le Ministère accueillera Jah Observer, qui a été l’un des piliers du carnaval de Notting Hill. Dimanche, Madou Sidiki Diabaté et Diely Mori Tounkara seront sur la scène du Gesù dès 20h dans le cadre de La nuit de la Kora.

Quartier des spectacles

Jusqu’au 23 juillet

Pour la programmation, c’est par là.

Des superhéros au Comiccon de Montréal

Êtes-vous amateurs de bandes dessinées, de science-fiction et de superhéros? Le Comiccon de Montréal, qui propose une centaine d’ateliers, est l’événement parfait pour rencontrer de nombreuses vedettes notamment Tom Welling et Michael Rosenbaum. Les acteurs de la série Smallville prendront part à la soirée Les nuits Smallville à partir de 19h30.

Palais des congrès

Coup d’envoi vendredi. Samedi et dimanche, à partir de 10h

Pour la programmation, c’est ici.

Les arts du cirque en vedette

Montréal complètement cirque est un rendez-vous incontournable pour se plonger dans l’univers circassien. Pour cette 14e édition, cet événement mettra à l’honneur des shows inédits parmi lesquels Dirty Laundry, une comédie alliant le cirque à l’art de la drag, et le spectacle Hémisphère qui proposera une réflexion autour des cycles stellaires et terrestres.

Quant aux spectacles gratuits, douze acrobates du Cirque Éloize prendront d’assaut un immense géant d’acier, érigé sur l’esplanade de la Place Ville-Marie (18h ou 21h30). La rue Saint-Denis accueillera une foule d’artistes de 17h à 23h, dont Jimmy Gonzalez et ses numéros de jonglerie, ainsi qu’Alex Paviost et ses mouvements de contorsion et d’équilibre.

Plusieurs lieux, dont la TOHU

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

La Petite-Bourgogne en fête

Voici une belle occasion de (re) découvrir les quartiers du Canal dans une ambiance festive. La deuxième édition du Festival de rue Petite-Bourgogne mettra en lumière la richesse culturelle des quartiers de Petite-Bourgogne, Saint-Henri et Griffintown. La rue Notre-Dame Ouest sera d’ailleurs piétonne pour profiter des nombreux kiosques. C’est l’Orchestre d’harmonie Leonardo Da Vinci (OHLDV) qui clôturera ce festival au marché Atwater.

Rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater et la rue Vinet

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est par là.

Les Enfants Terribles célèbrent ses 15 ans

Depuis le mois de mai, les festivités organisées par la chaîne de restaurant Les Enfants Terribles se sont déplacées dans chacune des succursales. Au programme: 5 à 7 gourmands, festival de homards et inauguration de terrasse. Le dernier événement se déroulera samedi au restaurant de L’Île-des-Sœurs avec un pique-nique.

Resto de L’Île-des-Sœurs

Samedi, heure du lunch

Le rendez-vous des amateurs d’humour

Le festival Juste pour rire Montréal est de retour pour une 41e édition en plein cœur du Quartier des spectacles. Ce week-end, c’est Mama de Nathalie Doummar, mise en scène par Marie-Ève Milot, qui sera en vedette au Théâtre Jean-Duceppe. À votre agenda: le coup d’envoi du festival extérieur aura lieu le 20 juillet.

Quartier des spectacles

Jusqu’au 29 juillet

Pour la programmation, c’est ici.

Musique électro sur les bords du canal

Le Bassin Peel est l’hôte de plusieurs activités durant la période estivale, organisées par le Corridor Culturel. Parmi les festivités, les marchés de rue japonais et vietnamien ont régalé bien des fines bouches. Ce week-end, c’est l’événement Les quais en musique qui clôturera la saison, avec un mini festival de musique électro.

Les Quais du Bassin Peel

Samedi et dimanche, de 16h à 22h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Explorer l’univers de Leonard Cohen

Dans le confort de votre salon, (re) découvrez l’exposition virtuelle Leonard Cohen: Une brèche en toute chose, proposée par le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC). Une grande variété de contenus – audio et vidéo, photos, entrevues et poèmes – est offerte gratuitement. Pensée poétique , spiritualité et humilité , amour et perte et désir sont les quatre thèmes abordés en ligne.

L’exposition est disponible ici.