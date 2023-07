Crave lance de nouveaux forfaits d’abonnement avec pubs 

La plateforme de diffusion en continu Crave ajoute à ses forfaits deux formules d’abonnement soutenues par la publicité, diminuant ainsi leur coût mensuel.

C’est avec la participation de 10 partenaires publicitaires que Crave ajoute ces deux nouvelles formules d’abonnement, soit Crave de base avec pubs, au coût de 9,99 $ par mois, et Crave standard avec pubs, au coût de 14,99 $ par mois.

Les publicités, placées au début du visionnement ainsi que pendant certains épisodes et films, dureront de 15 à 30 secondes. Pour l’abonnement le moins cher, la qualité vidéo est de 720p, tandis que pour le forfait standard, la résolution vidéo grimpe à 4K.

À noter que ces deux nouvelles formules autorisent un.e seul.e utilisateur.trice à la fois sur la plateforme, ne permettent pas de télécharger les contenus et ne donnent pas accès aux chaînes en direct. De plus, les abonné.e.s peuvent diffuser les contenus avec Chromecast, mais pas sur AirPlay.

Ces abonnements donnent toutefois accès aux mêmes contenus, en anglais et en français, que l’abonnement sans publicité Crave Premium, qui demeure au coût mensuel de 19,99 $.

Rappelons que la version francophone de Crave a vu le jour en janvier 2020 et qu’elle a été marquée par la création de sa première série originale, Pour toujours, plus un jour. En plus de diffuser des productions locales, la plateforme permet de visionner des contenus internationaux produits par HBO et Showtime, notamment.