Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension : Une semaine de relâche gratuite et diversifiée

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à Montréal propose une semaine de relâche riche en activités gratuites pour les jeunes et les familles, du 28 février au 8 mars. Cette initiative vise à offrir aux résidents une occasion de s’amuser et de découvrir leur quartier à travers une programmation variée et accessible.

Les bibliothèques de l’arrondissement, notamment Le Prévost, Saint-Michel et Parc-Extension, offrent une gamme d’activités pour stimuler la curiosité des jeunes. Ateliers technologiques, bricolages, jeux de société et défis créatifs sont au programme. Les familles peuvent également emprunter des livres, des films et des jeux. Le Roulivre, la bibliothèque mobile, circulera dans plusieurs secteurs pour proposer des histoires et des jeux aux enfants de moins de 13 ans.

Spectacles et loisirs sportifs

Les maisons de la culture de l’arrondissement présentent plusieurs spectacles pour émerveiller petits et grands. À la Maison de la culture Claude-Léveillée, les résidents pourront assister à Sous les eaux – La Nef et Vertip – Scapegoat Carnivale. La Maison de la culture de Parc-Extension propose La floraison des souvenirs par le Théâtre de la flamme.

Pour ceux qui préfèrent les activités physiques, l’arrondissement offre des bains libres dans les piscines Joseph-Charbonneau, Villeray et Saint-Roch, ainsi que du patinage libre aux arénas Howie-Morenz et Saint-Michel. Le centre sportif Jean-Rougeau propose du badminton, et de nombreuses patinoires extérieures sont accessibles, notamment dans les parcs Jarry, Nicolas-Tillemont et François-Perrault. Les amateurs de sports d’hiver peuvent profiter des pistes de ski de fond aux parcs Jarry et Frédéric-Back, ou s’essayer à la glissade au parc Jarry.

La Récré-o-mobile met à disposition du matériel sportif et des jeux dans plusieurs parcs chaque fin de semaine. Pour les jeunes souhaitant vivre une expérience mémorable, des places sont encore disponibles dans certains camps de jour animés par des équipes passionnées.

