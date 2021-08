«Superwoman», le nouveau titre de Céline Dion signé Diane Warren

C’est la petite surprise matinale qui ravira les fans de Céline Dion. La chanteuse propose en effet Superwoman. Ce nouveau morceau est paru sur l’album Cave Sessions Vol.1 de «la reine de la ballade», l’autrice-compositrice américaine Diane Warren.





Ce n’est pas la première collaboration entre les deux artistes. Diane Warren était déjà derrière plusieurs titres de l’icône québécoise. On lui doit notamment le hit Because You Loved Me sur l’album Falling into You en 1996.

Cette fois-ci, c’est à Céline Dion de prêter sa voix en rejoignant d’autres interprètes prestigieux sur cet album comme John Legend, Rita Ora, G-Eazy, Santana ou encore James Morrisson.

Céline Dion y clame haut et fort, à ceux qui en doutaient, qu’elle n’est pas une Superwoman.



«J’ai des bleus, je saigne / Je ne suis pas une superwoman, je ne peux pas être ta superwoman. / Je suis forte, je suis faible /Je ne suis pas une superwoman, je ne peux pas être ta superwoman. / Je suis juste moi, juste moi.»



Le titre de Céline Dion et l’album de Diane Warren sont disponibles sur les plateformes d’écoute.