Osheaga dévoile la programmation complète de ses retrouvailles

Après le coup dur de l’annulation, Osheaga reprend des couleurs en annonçant la programmation complète des «Retrouvailles OSHEAGA» cet automne au Parc Jean-Drapeau.

S’il faudra attendre 2022 pour assister à l’édition du 15e anniversaire du festival, l’évènement se console avec cette édition qui n’a pas à rougir de sa grande soeur et avec un line-up 100% canadien, qui comprend «les meilleurs talents émergents» du pays.





Alors que les têtes d’affiches comme Charlotte Cardin , Half-Moon Run et Jessie Reyez ont déjà été annoncées il y a quelques semaines, le festival entend explorer plusieurs spectres musicaux avec des artistes Hip-hop (Majid Jordan, Killy, DVSN, Odie), de l’Indie-rock (The Franklin, Electric Stars, The Damn Truth, July Talk, JJ Wilde, Les Shirley), des artistes Pop (Faouzia, Bülow, Jessia, Soran) mais aussi d’autres aux styles plus éclectiques (Grandson, Isabella Lovestory, Haviah Mighty). Les artistes québécois ne seront pas en reste avec en plus des têtes d’affiches des musiciens comme Geoffroy, Valence ou encore Zach Zoya.

«Nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir avec les fans et les artistes sur l’île cette année», déclare Camille Guitton d’evenko. «Il a toujours été une priorité pour nous de soutenir les talents canadiens, et la mise en place de cet événement Les Retrouvailles OSHEAGA nous a donné l’occasion de présenter les meilleurs nouveaux artistes que ce pays a à offrir aux côtés des vrais favoris des festivals !».

Osheaga proposera également d’autres spectacles comme le collectif hip-hop QCULTUR qui réunira des rappeurs locaux francophones, néophytes comme confirmés ou AXLAUSTADE, projet estampillé «Futur grunge» par Steve Dumas (Dumas), Francis Muneau (batteur de Malajube), et le producteur et compositeur Jonathan Dauphinais.



Si le festival entend communiquer dans quelques semaines sur les mesures sanitaires qui seront à suivre pour assister au festival, on imagine que le passeport vaccinal sera obligatoire comme pour d’autres évènements avant lui.

Les Retrouvailles OSHEAGA auront lieu du 1er au 3 octobre 2021 au Parc Jean-Drapeau.