Cœur de Pirate revêt des airs de disco pour son nouveau titre «On s’aimera toujours»

L’année 2021 aura été plus que prolifique pour Cœur de Pirate. Entre la refonte du label Bravo musique, un album instrumental pour économiser sa voix et la venue d’un deuxième enfant, Béatrice Martin aura tout de même pris le temps de nous livrer son single surprise Plan à trois il y quelques mois. Encore une fois l’auteure-compositrice-interprète confirme ce qui semble comme une évidence avec une nouvelle chanson: On s’aimera toujours.

Coloré et résolument disco dans le style vestimentaire comme dans les sonorités, ce titre est le premier extrait d’un nouvel album à paraitre cet automne. Cœur de Pirate renoue une nouvelle fois avec sa voix, et confirme son talent pour les chansons d’amour, et les ambiances délicieusement pop.

Le clip co-réalisé par Béatrice Martin nous dévoile une cérémonie excentrique ambiance rose bonbon dans un cadre idyllique, celui du Phare de Lachine. Au milieu de danseur.ses de tous âges, Cœur de Pirate y fredonne cette chanson d’un amour éternel «où s’entrecroisent les idées d’avenir et le soubresaut des souffles emmêlés.»



Après une tournée cet été dans plusieurs villes du Québec pour Perséides, Cœur de Pirate sera prochainement une des têtes d’affiche des Francos de Montréal avec un concert déjà complet le 10 septembre, avant de s’envoler pour plusieurs dates américaines et européennes.