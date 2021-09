Un solo au théâtre pour Sophie Cadieux cet automne

La comédienne Sophie Cadieux portera seule cet automne la pièce de théâtre Féministe pour Homme, qui sera présentée à l’Usine C.

L’actrice, qu’on a pu voir à la télévision récemment dans Bête noire, Rue King et Lâcher prise, disséquera des sujets sensibles avec un regard féministe et moderne dans ce solo décrit comme un croisement entre le stand-up, le manifeste et le théâtre.

À la fois drame et comédie, cette pièce promet de briser les idées préconçues sur le féminisme, en abordant sans complexe des thèmes comme les relations de couple, la famille, la carrière et la sexualité.

Féministe pour Homme a d’abord été créé à Paris en 2019 par l’autrice et comédienne Noémie de Lattre. La pièce est adaptée au Québec par la dramaturge Rébecca Déraspe (Ceux qui se sont évaporés). Sa mise en scène est signée Alix Dufresne (La déesse des mouches à feu).

Vous pourrez voir Sophie Cadieux au théâtre du 27 au 31 octobre à l’Usine C. Les billets sont présentement en vente. Des représentations sont également prévues à l’automne 2022.