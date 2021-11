Cœur de pirate annonce enfin un spectacle à Montréal

Cœur de pirate présentera pour la première fois à Montréal son tout nouveau spectacle le 25 mars prochain à l’église Saint-Jean-Baptiste. C’est Bravo Musique et POP Montréal qui ont annoncé la nouvelle aujourd’hui.

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise présentera en grande première à Montréal le spectacle issu de son nouvel album, Impossible à aimer. C’est d’ailleurs Béatrice Martin elle-même qui signe la mise en scène de ce nouveau spectacle. La tournée vient tout juste de débuter en Europe et s’arrêtera dans plusieurs villes au Québec.

Ainsi, au plus grand plaisir de ses fans, C œur de pirate promet un harmonieux mariage entre son nouveau matériel et ses plus grands classiques.

Accompagnée de ses musiciens, Renaud Bastien à la guitare, Alexandre Gauthier à la basse, Ariane Vaillancourt aux claviers et à la voix, Vincent Carré à la batterie et Marianne Croft au violoncelle, C œur de pirate présentera des versions acoustiques de ses chansons.

Impossible à aimer est le 6e album de C œur de pirate. À travers l’album, l’artiste revisite, sous la forme de ballades, ses amours passées. Elle y signe entre autres la chanson Tu ne seras jamais là, en collaboration avec la pianiste Alexandra Stréliski.

De plus, l’artiste Thaïs assurera la première partie du spectacle. L’auteure-compositrice-interprète montréalaise navigue dans des sonorités pop et planantes avec des arrangements électros. Elle sera d’ailleurs accompagnée sur scène du guitariste Antoine Perreault et du batteur Alexis Gagnon.

Les billets sont en vente dès maintenant.