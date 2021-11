Cœur de pirate reporte des concerts prévus en France

En pleine tournée européenne, Cœur de pirate annonce dans une story Instragram devoir reporter des concerts prévus en France pour le mois de mars 2022.

Béatrice Martin a fait part de cette nouvelle alors qu’elle et ses musiciens ont déjà pris la route il y a quelques semaines pour cette nouvelle tournée. Son accouchement à venir semble avoir précipité cette décision qui fait «énormément de peine» à l’artiste.

Nous avons essayé de voir toutes les options possibles, et on a fait de notre mieux, mais face à une situation qui est hors de mon contrôle, je trouvais ça trop risqué de partir sur la route avec un enfant qui vient de naître. C œur de pirate dans une story Instagram

Si certains fans risquent d’être déçus, C œur de pirate les rassure: «Ce n’est que partie remise». Des salles de spectacles ont d’ores et déjà commencé à reprogrammer les concerts à des dates ultérieures, ce qui laissera plus de temps à la chanteuse de profiter de sa maternité. Pour le moment, les concerts québécois prévus au mois d’avril ne semblent pas touchés et restent au programme.

Les fans de C œur de pirate en France peuvent néanmoins se consoler avec le tout récent album de l’autrice-compositrice-interprète québécoise Impossible à aimer, mais également, hasard du calendrier, avec le duo qu’a formé la chanteuse avec Georgio pour Concept flou, une chanson du rappeur français, dont le clip a été tourné il y a quelques semaines à Montréal.