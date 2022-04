Atteint de la COVID-19, Simon Delisle reporte la première de son spectacle

La COVID-19 n’a pas épargné Simon Delisle. L’humoriste, qui devait offrir mercredi, au Bordel, la première médiatique de son premier «one man show», Invincible, doit réviser ses plans et repousser l’événement, parce qu’il est atteint du virus.

Le principal intéressé a annoncé la mauvaise nouvelle sur Facebook.

«Ceux qui sont venus voir mon show le savent: Je ne suis pas un gars chanceux dans la vie. Et pour illustrer le tout de façon encore plus claire… Je viens de découvrir, à 3 jours de ma première médiatique, que je suis atteint de la COVID», a partagé Simon Delisle, en spécifiant qu’il n’y aurait qu’un «petit délai» avant son retour sur scène.

«Mais quand tu attends après quelque chose depuis genre 12 ans…. C’est long!», a-t-il ajouté, jurant de revenir «encore plus fort. Invincible.»

Le grand dévoilement d’Invincible devant ses pairs de la colonie artistique et les journalistes se fera donc, pour Simon Delisle, le mardi 12 avril prochain, au club Le Bordel 2, et non le 6 avril comme prévu. Les personnes détenant des billets pour les rendez-vous du 5 et 6 avril seront contactées par l’équipe du Bordel.

Contactée par Métro, l’équipe de La Tribu, qui s’occupe de la carrière de Simon Delisle, n’a pas précisé s’il s’agit des seules dates de représentations d’Invincible qui sont déplacées. Sur Facebook, Simon Delisle a indiqué que sa prestation du 9 avril, à Longueuil, est pour l’instant maintenue.

Enfants et influenceurs

Dans ce premier spectacle solo en carrière, le gagnant du Prochain stand up, édition 2020, aborde des thèmes comme la dépression pandémique, les influenceurs, ainsi que la Pat’Patrouille et les enfants qui pleurent au restaurant (il est le jeune papa de bambins de cinq et trois ans).

Vieux routier de l’humour malgré son jeune âge, Simon Delisle a déjà écrit, entre autres, pour Rachid Badouri, Mariana Mazza et Dominic et Martin. Il a également prêté sa plume à des galas ComediHa!, l’émission Piment fort et des galas Juste pour rire avec Laurent Paquin, Adib Alkhalidey, Patrick Groulx, Michel Barrette et Philippe Bond. On a aussi pu l’applaudir en première partie de Jean-Michel Anctil.

Pour connaître toutes les dates de la tournée Invincible, on consulte le site web officiel de Simon Delisle.